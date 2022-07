Carreguen sis iots per mar en un vaixell al Port de Tarragona

Un equip de submarinistes va participar en els trincatges de les embarcacions

Preparats per les càrregues especials

El vaixell BBC Vesuvius va carregar durant el matí de dijous sis iots en el moll de Castella del Port de Tarragona. L'operativa es va fer per la banda de mar, no des del moll com és habitual, ja que els iots arribaven pels seus propis mitjans i, posteriorment, van estar hissats a bord.Es tracta d'una operativa poc habitual, però senzilla que es va dur a terme amb total seguretat i sense problemes. Una altra singularitat que es va viure en aquest carregament realitzat durant el matí de dijous va comptar amb la participació d'un equip de submarinistes per tal de realitzar la maniobra de trincatges dels iots.El Vesuvius, dotat amb dues grues, és un vaixell amb una eslora de 125,8 metres, una mànega de 22 metres i un calat de 7,6 metres. El port d'origen del vaixell Vesuvius és el port de Trieste (Itàlia) i es dirigeix al port de Florida (els EUA), on desestibarà els iots, dels quals 5 es quedaran a Florida i un d'ells serà enviat amb destinació final a Mèxic.El Port de Tarragona compta amb un alt coneixement en càrregues d'aquest tipus, disposa de grans professionals de l'estiba molt qualificats gràcies a l'especialització dels que hi treballen.També cal sumar-hi esplanades a l'aire lliure que faciliten l'embarcament directe des del moll, així com àmplies àrees operacionals. Amb grans zones disponibles per aquest tipus d'operatives, rampes RO-RO i una excel·lent accessibilitat terrestre i ferroviària amb calats de 16 metres de fondària permeten l'atracada d'embarcacions especials preparades per a transportar grans càrregues.