Tarragona museïtzarà la segona planta del refugi antiaeri del Museu Bíblic

Les obres de senyalització i adequació de l'espai, que actualment no es pot visitar, podrien acabar a principis del 2023

Actualitzada 21/07/2022 a les 14:06

Aposta pel públic jove

L''Ajuntament de Tarragona ha signat un conveni amb el Museu Bíblic per museïtzar la segona planta del refugi antiaeri de la Guerra Civil, ubicat al carrer de les Coques. Els treballs, que costaran 18.000 euros, arranjaran l'espai, que actualment només és visitable en la primera planta. Així, s'electrificarà la zona, d'uns 90 metres lineals, s'adequarà el sòl i es senyalitzarà. El consistori calcula que el refugi es podria visitar per complet a principis de l'any vinent.El director del Museu Bíblic, Andreu Muñoz, ha destacat que la particularitat del refugi és que es troba sobre les restes d'estructures romanes i medievals. En una futura intervenció, es preveu col·locar una instal·lació transparent en un dels cinc accessos al refugi.Tot i el bon estat de conservació del refugi antiaeri del Museu Bíblic de Tarragona, la segona planta no és visitable ni accessible. Amb la voluntat d'obrir-lo a tots els públics, el consistori invertirà una partida econòmica de 18.000 euros que serviran per adequar l'espai. La comissió informativa de l'Ajuntament ha donat llum verda a aquesta proposta i està previst que es voti favorablement en el pròxim plenari d'aquest divendres.La intervenció prevista consistirà en l'adequació del sòl, l'electrificació de la planta -que actualment es troba a les fosques- i la senyalística per posar en context l'espai. De moment però, no hi ha calendari d'obres, tot i que el consistori tarragoní preveu que estiguin enllestides a principis de l'any vinent.Segons el director del Museu Bíblic de Tarragona, Andreu Muñoz, el principal tret diferencial d'aquest espai a tocar de la catedral es troba en les construccions prèvies que els republicans van aprofitar a l'hora d'excavar les dues plantes del refugi antiaeri. Entre altres, es troben cisternes que van ser utilitzades durant l'època medieval i una exedra romana, que afegeixen valor patrimonial i històric al refugi. Mentre va estar en ús, tenia una capacitat per a 700 persones entre les dues plantes, que es protegien dels bombardejos durant la Guerra Civil espanyola. Ara bé, cap bomba de l'aviació franquista va impactar a les proximitats d'aquest refugi, sent aquest un dels motius pels quals Muñoz apunta que s'ha conservat tan bé.En els treballs previs d'arranjament de la primera planta, s'hi va localitzar una inscripció del desembre de 1937, una data que o bé marcava l'inici de les excavacions o per contra, de finalització dels treballs. Ara, en aquesta segona fase d'obres, es preveu arranjar l'espai i a priori, els experts descarten fer-hi cap nova troballa.Després d'aquesta segona fase d'adequació, la voluntat del Museu Bíblic és la de col·locar una estructura transparent en un dels cinc accessos pels quals s'entrava al refugi antiaeri. Concretament, es tracta de l'entrada que dona al carrer de les Coques, des d'on es podrà visualitzar els deu metres de fondària del refugi. Ara per ara, però, no es compta amb pressupost per aquesta actuació.Més enllà de posar a l'abast del conjunt de la ciutadania aquest espai històric, el conseller de Memòria Històrica, Manel Castaño, ha posat èmfasi en el públic jove a l'hora de visitar el refugi un cop estigui totalment arranjat. Així, està previst organitzar visites escolars amb alumnes d'ESO i batxillerat perquè siguin «els transmissors del patrimoni de la ciutat» a través de la ruta pedagògica Els llocs de la memòria, que ja acumula un miler de participants en els darrers tres anys.En el seu moment, Tarragona va arribar a tenir una quarantena de refugis antiaeris, dels quals se'n poden visitar un parell que s'han conservat. El primer es troba de sota de l'ajuntament, a la plaça de la Font, mentre que el segon és el del Museu Bíblic. Pel que fa a l'espai de sota l'edifici consistorial, en aquests moments s'està treballant en un nou document audiovisual per dignificar la visita.