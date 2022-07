«Què passa, que no para de sortir aigua al carrer de Josep Pont i Gol?»

Els veïns del Parc Francolí denuncien que fa més d'una dècada que hi ha una canonada foradada

Actualitzada 20/07/2022 a les 21:59

El Parc Francolí és un «barri viu» i amb «molt potencial». El president de la seva associació de veïns, Jordi Miguel, explica que tots els problemes que podia tenir la zona s'han anat solucionant durant els darrers mesos o estan en vies de fer-ho. Malgrat tot, hi ha un darrer maldecap que martiritza la població: al carrer de l'Arquebisbe Josep Pont i Gol, sota de l'autovia A-7, un forat en una canonada de reg provoca inundacions i tot el que això deriva, com males olors i la proliferació de mosquits. El dilema, però, no és recent, sinó que porta cua des de fa, com a mínim, una dècada.

Roser Barrio és membre de la junta de l'associació de veïns. Es va instal·lar al barri l'any 2012 i assegura que, llavors, ja existia aquesta qüestió. «Què passa, que no para de sortir aigua?», es preguntava el seu pare. «Al principi, no sabíem d'on sortia perquè no estava tan neta la zona. Hi havia moltes canyes», analitza. Els tècnics van trobar la fuita i van col·locar-hi un mur de contenció de sorra, cosa que va aturar la situació durant un temps. Amb el pas dels anys, es va desgastar i l'aigua va tornar a rajar. Unes totxanes unides amb ciment va ser la següent mesura de contenció, abans de l'arribada de la pandèmia, però també es va deteriorar.

Una aixeta i una teula

No va ser fins fa poc que van descobrir que la canonada pertany a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que està cedida a la comunitat de regants. Aquest dimarts, els tècnics van anar a revisar l'avaria, però quan van marxar, «l'aigua seguia sortint», diu Barrio. Ella mateixa es va posar en contacte amb el consistori reclamant una explicació. Va ser llavors que, segons els veïns, des del consistori se'ls va informar que el problema era que els regants s'havien deixat oberta una aixeta. Aquest dimecres, al carrer s'han despertat amb una teula superposada al lloc on hi ha la fuita. «És una mica surrealista», valora Miguel. Això sí, de moment, ha deixat de sortir aigua.

Malgrat tot, Barrio afirma que, un cop es torni a obrir l'aixeta per poder regar, el tema tornarà a sortir a la llum perquè el líquid s'abocarà pels costats de la peça. «Aquest problema és recurrent. Ja van intentar arreglar-ho una vegada i una altra, però no ha funcionat», lamenta. No obstant això, ara prefereix ser positiva. «Totes les parts implicades ho saben. Jo crec que, entre l'Ajuntament, l'ACA i la comunitat de regants, intentaran trobar una solució. Si no, continuarem queixant-nos», conclou Barrio.