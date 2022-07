La Santa Tecla 700 omplirà Tarragona d'actes especials i commemoratius

Les propostes per celebrar l'esdeveniment començaran el 12 de setembre amb l'espectacle inaugural 'Setembre'

Aquest dimecres 20 de juliol al vespre s'ha celebrat, a la plaça de les Cols de Tarragona, la festa de presentació del projecte Santa Tecla 700. Amb aquest acte públic, conduït per l'actor Fermí Fernández, s'ha volgut donar a conèixer els detalls de la commemoració dels 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a Tarragona, que viurà el seu moment àlgid del 12 al 25 de setembre d'enguany, en unes festes de Santa Tecla excepcionals.

Prèviament, a les 18.30 hores, s'ha organitzat una fotografia conjunta a les escales de la Catedral amb tots els agents implicats.

Setembre, l'espectacle inaugural, ideat i dirigit per Marc Chornet, amb música original de Roger Conesa, serà un dels plats forts de la commemoració. Tindrà lloc el dia 12 de setembre, a les 20 hores, a la Tarraco Arena, i oferirà als presents una lectura contemporània, i molt arrelada a la ciutat, de la figura de Santa Tecla.

Aquest espectacle es formula una pregunta aparentment senzilla, però amb fondària: Si Tecla, que va actuar de manera inspiradora per als habitants de les ribes del Mediterrani del segle I dC, visqués en el nostre present... Qui seria? Martiri, espiritualitat, persecució... Quina forma prendrien?

Quatre dones de quatre edats diferents (entre les quals figuren les actrius Muntsa Alcañiz, Agnès Busquets i Júlia Creus) encarnaran les diverses edats i peripècies de Santa Tecla amb la Tarragona actual com a escenari. Tot plegat amb la finalitat de traçar un retrat de la ciutat, que vibri a cavall de la memòria, la tradició, el present i el futur.

Una Catedral del so com a colofó de la festa

Pel seu valor simbòlic, ritual, artístic, religiós i ciutadà, la Catedral de Tarragona serà l'encarregada d'embolcallar el so i el relat en el concert de cloenda de la commemoració, dirigit pel tarragoní Xavier Pastrana, que se celebrarà el dia 25 de setembre a les 20.30 hores. S'hi interpretarà una peça musical de creació nova dedicada a la patrona, obra del prestigiós compositor Josep Vila i Casañas, un dels directors amb més difusió mundial del nostre país.

La composició musical en qüestió porta per títol Vesperae Tarraconensis, i el lligam amb les festes tarragonines hi serà ben present.

La solemnitat vindrà marcada per la magnitud de la plantilla de músics que interpretaran aquesta obra: quatre cors, dotze instrumentistes de vent, orgue i dos solistes, sumant un total de més de 150 persones. La plantilla musical tindrà un marcat accent tarragoní especialment en l'apartat coral. Ensemble O Vos Omnes (l'únic cor professional del sud de Catalunya i el primer cor resident de l'Auditori de Barcelona, Cor de la URV, Cor Da Capo, Cor In Crescendo i Cor Ciutat de Tarragona formaran una gran massa coral que de vegades actuarà com a unitat i d'altres ho farà individualment, de manera també es podrà gaudir de cada cor per separat.



La Mostra de Folklore Viu, homenatge als seguicis populars

Els solistes Marta Matheu i Roger Padullés sumaran les seves veus a aquesta plantilla, que es veurà completada per un grup instrumental de 12 vents i el orgue de la Catedral de Tarragona amb Juan de la Rubia, un dels millors organistes del país.

La Mostra de Folklore Viu, que té per objectiu convidar a Tarragona manifestacions festives d'altres pobles i ciutats del país, de l'Estat espanyol i del món, agafarà enguany un major relleu.

Enguany la Mostra de Folklore Viu es convertirà en un homenatge als seguicis populars dels Països Catalans —i, en especial, al tarragoní i els seus participants— amb una selecció de més d'una vintena d'elements d'algunes de les principals festes majors d'aquest àmbit cultural i lingüístic, triades pel seu valor i singularitat i pel fet de disposar d'un homòleg en la festa major tarragonina. Amb un recorregut especial, que començarà i acabarà a la plaça de la Font, la Mostra de Folklore tindrà lloc el dissabte 17 de setembre, a les 19 hores.

Dansa i resiliència a partir de la vida de Santa Tecla

Un altre dels llenguatges artístics que estarà present en aquesta commemoració és el de la dansa. Hi ha previst un espectacle que porta per títol Constància invicta, de La Im.perfecta Dansa, i que es podrà veure el 15 de setembre, al Teatre Tarragona, a les 21 hores.

Aquesta companyia tarragonina planteja, en aquesta ocasió, un punt de partida interessant: a Tarragona tothom, o gairebé tothom, coneix la Santa, d'acord, però i la dona? A través del cos i del moviment, aquest espectacle vol aprofundir en el personatge històric de Tecla i el perquè aquesta aura mítica que l'envolta.

Dos documentals i un llibre il·lustrat ajudaran a difondre el coneixement de la Festa

Malgrat que el projecte Santa Tecla 700 ja va centrar, durant el 2021, bona part dels seus esforços a dur a terme diverses activitats en l'àmbit divulgatiu, els interessats a endinsar-se en la història de la santa i de la celebració enguany podran fer-ho, novament, en diversos formats, amb noves propostes de qualitat.

Com a acte previ a les festes de Santa Tecla, sortirà a la llum el llibre Operació Tecla, escrit i il·lustrat per Joan Carles Blanch, que interpreta les raons de l'arribada del Braç de Santa Tecla com una història de poder i analitza el vincle d'aquesta santa amb la ciutat.

En el marc de les festes de Santa Tecla també es presentaran dos documentals. El primer, de Maria Roig Alsina i S. Morris Produccions, rescata imatges d'arxiu dels darrers 40 anys de festa major amb l'objectiu de posar en valor el procés de recuperació i enfortiment de la festivitat des de la instauració dels ajuntaments democràtics, i en especial entre els anys 1979 i 2000. Es presentarà el dia 16 de setembre a les 21 h al Teatre Tarragona.

El segon, una proposta de Rafael López-Monné i Julio Villar, produït per Kamaleon, es capbussa enel món de la Tarragona medieval i aborda les causes i les implicacions de l'arribada del Braç de Santa Tecla. Es presentarà al Teatre Tarragona el dia 18 de setembre a les 19.30 h

Del cor a la festa: un reconeixement als petits

Aquesta Santa Tecla també es donarà a conèixer, en diferents formats, l'empenta inicial d'un projecte fotogràfic que tindrà recorregut en els pròxims anys, i que està encapçalat pel fotògraf David Oliete.

Del cor a la festa, durà a terme un conjunt de retrats fotogràfics a anys vista amb joves teclers de totes les entitats del Seguici. La idea és fer-ne un seguiment fotogràfic amb el pas del temps. Es pretén reconèixer la festa com a patrimoni viu, demostrar visualment la continuïtat de molts dels qui ja hi accedeixen de menuts i enfortir el sentiment de pertinença.

La commemoració dels 700 aniversari dels Gremis de Marejants i Pagesos

L'arribada del braç de Santa Tecla a Tarragona coincideix amb la primera referència històrica del Gremi de Marejants i el Gremi de Pagesos a la nostra ciutat. Per aquesta raó, i per la transcendència que van tenir els gremis en la festivitat durant segles, ambdues entitats s'han afegit a la celebració.

El Gremi de Marejants ha aprofitat per tornar al Seguici amb la recuperació del Ball de Titans, que tenen previst de presentar en societat el 16 de setembre. El Ball de Titans va ser un dels balls més espectaculars, si més no des de 1577 fins a 1804.

Al seu torn, el Gremi de Pagesos concentra les seves activitats commemoratives en els dies 21, 22 i 23 de juliol, a l'església de Sant Llorenç.

La Professó

La Professó d'aquest 23 de setembre també prendrà un aire màgic, amb un camí de llum que il·luminarà el recorregut de la relíquia del braç de Santa Tecla amb la participació del públic assistent i l'organització de les agrupacions de la Setmana Santa de Tarragona.

'Rapers i Vells', versots als instituts o l'auca de Santa Tecla, entre les moltes iniciatives de la celebració

Entre les moltes activitats programades amb motiu del projecte Santa Tecla 700, també s'hi preveu donar a conèixer Rapers i vells, el fruit del treball conjunt de Fetitxe 13 i el Ball de Dames i Vells per barrejar els versos del ball amb el ritme rap, que es presentarà el 20 d'agost, a les 13 hores, a la plaça de Dames i Vells, en el marc de les festes de Sant Magí.

Ja durant el mes de setembre, amb la represa escolar, es tornarà a celebrar el taller de versots i parlaments als instituts, amb la col·laboració de l'Associació de Professionals i Estudiosos de la Llengua Catalana (APELLC), professors de diferents instituts de la ciutat i habituals en la confecció dels parlaments dels diferents balls parlats locals, i es distribuirà a les escoles de la ciutat i a l'estand de la festa l'Auca de Santa Tecla, promoguda per l'IMET i amb els dibuixos de l'il·lustrador Octavi Torné. A l'estand també s'hi podran trobar els Goigs en llaor del braç de Santa Tecla, patrona excelsa de Tarragona presentats el mes de maig, gràcies a la iniciativa dels Gogistes Tarragonins.

Les entrades, a la venda a partir de demà

Les entrades per als espectacles inaugural i de cloenda del projecte Santa Tecla 700 es posaran a la venda a partir del dijous 21 de juliol i es podran adquirir per mitjà del web https://entrades.tarragona.cat/

L'entrada per gaudir de Setembre tindrà un preu de 5 euros, i en el cas del concert a la Catedral serà de 15 euros. Per a la resta d'activitats, de caire gratuït, les invitacions estaran disponibles a partir del dia 1 de setembre al mateix enllaç https://entrades.tarragona.cat/



Entre els patrocinadors principals de la commemoració del 700 aniversari de l'arribada del braç de Santa Tecla a Tarragona hi ha Damm, Repsol, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, Parc Central i BASF, i Sorigué, Yzaguirre, Ikea, Carbonell Figueres i Ten Brinke com a patrocinadors. A tots aquests cal afegir Carburos Metálicos, Covestro, Agbar i BBVA com a col·laboradors principals, i Asesa, Griñó Hera Holding i Marina Port Tarraco com a col·laboradors.