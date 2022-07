L'IMSERSO subvenciona les vacances de setze joves de Down Tarragona

Es van repartir en dos, els quals van viatjar a Peñiscola i Benidorm

Actualitzada 21/07/2022 a les 11:48

Setze joves de Down Tarragona han gaudit la primera quinzena de juliol d'unes vacances subvencionades per l'IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Repartits en dos torns de vuit i acompanyats de dues monitores de l'entitat, el primer grup han passat cinc dies a Peníscola, de l'1 al 5 de juliol, i el segon altres cinc a Benidorm, de l'11 al 15 d'aquest mes.L'IMSERSO, conegut popularment per oferir vacances a la gent gran, també té un programa subvencionat per a persones amb discapacitat. L'objectiu d'aquest programa és millorar la seva participació social i autonomia, i impulsar les capacitats individuals com l'organització, la presa de decisions i l'ús i gaudi del temps lliure.A Peníscola, els joves de Down Tarragona van gaudir de cinema a la platja, una ruta per l'espai natural conegut com la Marjal per admirar la flora i fauna autòctona. També varen fer cultura en el centre històric de la ciutat, amb el seu museu, les muralles i l'interior del castell on van conèixer la història del Papa Luna. Tampoc no varen faltar unes hores de platja i de ballaruga en una discoteca local.Pel que fa al viatge a Benidorm, els joves també van xalar de les seves platges i de la piscina i les activitats d'oci i esportives organitzades pel departament d'animació de l'hotel en el qual es van allotjar. No hi va faltar una visita al Mirador del Mediterrani i l'exposició MUT-ART al Museu Boca del Calvari, que vol conscienciar sobre el reciclatge i la sostenibilitat del medi ambient mitjançant l'art.