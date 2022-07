L'ampliació del CAP La Granja preveu estar llesta abans del desembre de 2023

La Coordinadora d'Entitats de Tarragona s'ha reunit per fer el seguiment de l'estat del sistema sanitari de la zona

Les obres de l'Hospital Joan XXIII podrien estar llestes el 2026 i en aquest moment s'estan realitzant els treballs de fonaments. Aquesta és la data que barallen des de la gerència de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona. Així ho han anunciat els seus representats en una reunió amb la Plataforma de Salut de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona per fer el seguiment de l'estat del sistema sanitari de la zona.Sobre el CAP La Granja, expliquen que aquest estiu sortirà a concurs públic i estimen que puguin finalitzar les obres abans del desembre de 2023. La CET valora positivament les previsions, però recorda que no es poden ajornar, ja que són de primera necessitat.Pel que fa a l'atenció telefònica, asseguren que les trucades perdudes han disminuït d'un 60 a un 6%. Mentre que s'han doblat les visites presencials, respecte a les xifres de l'any passat en aquests mesos.Ángel Juárez, president de la CET, considera que són bones millores, però que cal agilitzar més aquesta recuperació.: «Durant la pandèmia han sortit a la llum moltes carències de les quals hem d'aprendre però solucionar. La salut no pot esperar», ha afegit.Respecte la salut mental, ja s'han incorporat al Camp de Tarragona més de 20 psicòlegs que es centraran en l'atenció comunitària, no individualitzada. Tot i que la CET ho considera «insuficient», ho veuen una bona notícia perquè és un pas endavant.Després del comunicat que va elaborar la Coordinadora d'Entitats arran d'un problema en la programació de cites. Des de l'entitat asseguren que, avui dia, sí que hi ha cites disponibles per vacunar-se als Centres d'Atenció Primària de Tarragona.Els representats de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i la Plataforma de Salut de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona tornaran a reunir-se al setembre.