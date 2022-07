Estudiants de la URV ajuden a validar mètodes de la policia científica

Entre ells uns reactius més efectius per detectar restes de sang latent i les empremtes més amagades en les escenes d'un crim

Actualitzada 21/07/2022 a les 12:47

Tres estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han contribuït a validar nous mètodes de recerca policial, com uns reactius més efectius davant les restes de sang i davant les empremtes dactilars.Els estudiants han practicat al laboratori de la Divisió de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra en el seu treball final del màster en Genètica, Física i Química Forense, segons informa aquest dijous la URV.Una de les estudiants, Mar Pomerol, va contribuir al descobriment de dos nous reactius capaços de detectar les empremtes dactilars més amagades durant la seva col·laboració amb la Unitat Central d'Inspeccions Oculars.Un altre dels estudiants, Xavier Garrigós, va comparar tres reactius per detectar restes de sang i avaluar la qualitat de l'ADN extret després de la prova.No obstant això, no va extreure resultats concloents sobre quin és millor respecte a la qualitat de l'ADN, de manera que és necessari continuar investigant.Finalment, la tercera estudiant, Anna Martí, va ajudar a validar un nou mètode de la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals per determinar a quina distància s'ha disparat un arma, que també és eficaç en municions sense plom.És un mètode colorimètric que es basa a comparar visualment els patrons elaborats per Martí, de 5 a 100 centímetres de distància, amb les restes de munició que ha deixat el tret.Martí i Garrigós estan en un procés de selecció per accedir al cos dels Mossos d'Esquadra, ja que tots dos ambicionen treballar en la policia científica.