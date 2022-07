El PP de Tarragona titlla la carta de Ricomà als veïns de Llevant de «vergonyosa»

José Luis Martín exigeix que «els 15 milions d'euros previstos per a l'alberg s'inverteixin en la ciutat»

Actualitzada 21/07/2022 a les 09:08

El portaveu del Grup Municipal del PP de Tarragona, José Luis Martín, ha manifestat que és «vergonyós que Ricomà s'hagi amagat darrera d'una carta i no s'hagi reunit amb els veïns ni hagi comunicat oficialment a tots els tarragonins un projecte que incumbeix a tota la ciutat». Les declaracions les ha fet després de que s'hagi fet pública la missiva que l'alcalde de Tarragona ha enviat als veïns de Llevant per a defensar el projecte de l'alberg de salut mental a la Ciutat Residencial.«Enviar cartes sense opció a rèplica és la seva 'nova' manera de relacionar-se amb la ciutadania i de promoure la participació ciutadana que tant ha promès?», es pregunta Martín.El conseller Martín ha afegit que «no dedica ni una sola línia als usos i al públic que ocuparà l'equipament, quan la finalitat d'albergar a joves amb risc psicosocial ja va ser anunciat per la consellera de Drets Socials».Finalment, el portaveu popular reclama que «els 15 milions d'euros previstos per a aquest alberg s'inverteixin en el que necessita Tarragona, no en el que ens vol endossar la Generalitat de Catalunya».