El pistoler de Tarragona recorrerà la suspensió judicial de l'eutanàsia

La defensa argumenta que la decisió suposa una «contradicció processal»

Actualitzada 21/07/2022 a les 14:15

La defensa d'Eugen Sabau, conegut com el pistoler de Tarragona, ha anunciat que presentarà un recurs dins d'aquesta setmana en contra de la decisió del jutjat número 5 de Tarragona de suspendre l'eutanàsia que havia sol·licitat. Així ho ha anunciat a l'ACN l'advocat Gerard Amigó que s'ha mostrat «sorprès» davant la providència del jutge substitut que denega el procés d'eutanàsia fins que no es resolguin els recursos d'apel·lació a l'Audiència Provincial. Amigó ha reiterat que es tracta d'una «contradicció processal» respecte la interlocutòria emesa a principis de mes per la jutgessa titular, en què s'al·legava que la justícia no tenia competències al respecte.El lletrat ha remarcat que hauria de ser una interlocutòria, i no una providència com en aquest cas, la fórmula jurídica per aturar l'aplicació de l'eutanàsia. Amigó ha avançat a l'ACN que entre aquest dijous i aquest divendres presentarà un recurs a la decisió del jutge substitut. A la vegada, Sabau resta a l'espera de rebre els informes mèdics finals que determinarien de forma ferma el dia en què se li hauria d'aplicar l'eutanàsia.