El jutjat suspèn l'eutanàsia del pistoler de Tarragona per un altre recurs

Se li havia de practicar el proper 28 de juliol

Actualitzada 21/07/2022 a les 10:57

El jutjat que investiga al vigilant de Tarragona que va disparar als seus excompanys i a un mosso ha suspès l'eutanàsia que se li havia de practicar el proper 28 de juliol, a l'espera que l'Audiència resolgui el recurs contra la seva decisió d'autoritzar la mort assistida.En una providència, a la qual ha tingut accés Efe, el jutjat d'instrucció ordena comunicar al Centre Hospitalari Penitenciari de Terrassa (Vallès Occidental), on està pres l'acusat, que queda paralitzat «tot el procés d'eutanàsia» fins que es resolgui el recurs d'apel·lació.El jutjat atén així a la petició del sindicat policial USPAC, que porta als mossos ferits en el succés i que ha recorregut davant l'Audiència de Tarragona l'autorització de l'eutanàsia del reclús, al·legant que sobre el seu dret a una mort digna prima el procés penal que té obert i el dret de les víctimes a ser rescabalades.El vigilant va demanar l'eutanàsia per la lesió medul·lar que pateix a conseqüència dels trets dels Mossos d'Esquadra, que el passat mes de desembre el van tirotejar per reduir-lo quan es va atrinxerar en una masia abandonada després d'obrir foc contra els seus companys de l'empresa de seguretat on treballava.L'Hospital Penitenciari de Terrassa en el que es troba ingressat el vigilant, de 46 anys, va donar llum verda al procés de mort assistida del reclús, però els mossos d'esquadra que exerceixen l'acusació particular en la causa es van oposar i van demanar al jutjat que paralitzés l'eutanàsia.No obstant això, la jutgessa va decidir autoritzar-la el passat 6 de juliol en entendre que la mort digna és un «dret fonamental» i argumentant que la justícia no pot interferir en un procés de mort assistida.El sindicat USPAC, a través del seu advocat José Antonio Bitos, ha recorregut la resolució, en un escrit en el que també demana que el jutjat elevi una qüestió d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional per aclarir si la llei d'eutanàsia pot vulnerar el dret fonamental a la tutela judicial efectiva de les víctimes.UPSAC sol·licita en aquest recurs que se suspengui el procés de mort assistida -petició que la jutgessa ha estimat- i es prossegueixi amb el procediment penal obert contra el vigilant.