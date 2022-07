El far de la Banya oferirà demà la IX Nit Literària, dedicada a temes mariners

L'activitat literària, impulsada pel Museu del Port i la Biblioteca Pública de Tarragona, s'acompanyarà de música

Actualitzada 21/07/2022 a les 07:41

El far de la Banya del dic de Llevant tornarà a ser l'escenari de la IX Nit Literària del Port de Tarragona el pròxim divendres, 22 de juliol, a les 22 hores. Un any més, des del Port de Tarragona s'impulsa un esdeveniment clàssic d'estiu, la Nit Literària al far de la Banya, activitat organitzada conjuntament entre la Biblioteca Pública de Tarragona i el Museu del Port.Enguany s'arriba a la novena edició des que es va programar per primera vegada l'any 2009 i com en cada edició, es tracta d'una temàtica vinculada amb la mar. En aquesta ocasió la proposta és la literatura que ens apropi arran de mar amb lectors i lectores on les seves vivències o professions encaixen perfectament amb el lema protagonista de la IX Nit Literària.Participaran en la lectura de textos Lurdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura, i escriptora; Gerard Martí, director del Museu d'Història de Cambrils; Montse Adan, directora de Port-Ciutat del Port de Tarragona; Adrià Recasens, veí, periodista i autor del Blog del Barri del Port; Carme Pedrol, serrallenca vinculada a diferents entitats del barri pesquer, i Josep M. Cruset, president del Port de Tarragona, acompanyat del seu fill Dídac.Els autors escollits són diversos, clàssics com Jacint Verdaguer, Joaquim Ruyra, Carlos Ruíz Zafón i més actuals com la tarragonina Natàlia Romaní.