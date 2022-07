El consistori urbanitza dos camins a Torreforta després d'anys de queixes

Les obres s'han efectuat al camí dels Horts i al camí Vell de la Canonja per millorar l'accessibilitat

Actualitzada 20/07/2022 a les 22:06

Després de dècades de reclamacions, ja s'han complert els desitjos dels veïns del barri de Torreforta. Aquest dimecres, es van presentar els resultats de les obres d'urbanització i enllumenat del camí dels Horts i l'asfaltatge del camí Vell de la Canonja, dues vies històriques de la zona que es trobaven en un estat d'abandonament. Les actuacions han tingut un cost total de 84.423,21 euros amb IVA.

«No es tracta d'una obra molt complexa, però ha suposat un canvi molt important pels veïns d'aquest indret de Torreforta, especialment per aquells que tenen problemes de mobilitat», va declarar l'alcalde, Pau Ricomà. El batlle també va detallar que la intervenció arriba després de més de dues dècades de reclamacions veïnals «per tal que es millorés l'espai, que estava sense urbanitzar, amb molta herba, i presentava problemes d'inseguretat».

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Xavier Puig, va posar en relleu que l'entorn en què s'han efectuat les obres «estava aïllat», però que ara «ja forma part del barri». Tanmateix, va posar de manifest que totes les actuacions s'han dut a terme «sempre de la mà dels veïns i les veïnes». La presentació dels resultats va comptar amb la presència de representants de la Federació d'Associació de Veïns de Tarragona (FAVT), així com de residents del barri de Torreforta.

En el cas del camí dels Horts, la intervenció ha permès crear una vorera per tal que els vianants puguin passejar amb comoditat i deixar la via amb un sol sentit de circulació. També s'han fet accessibles els passos de vianants de l'entorn per ajudar la gent amb dificultats de mobilitat. A més a més, s'han instal·lat nous punts de llum LED, ja que fins ara no hi havia cap mena d'il·luminació al camí; una actuació que contribuirà a millorar la seguretat de la zona.

D'altra banda, les obres al camí Vell de la Canonja han consistit a substituir el paviment de la calçada, que era de ciment i que es trobava deteriorat, per asfalt.

Fa un parell d'anys, en una primera fase per arranjar la zona, l'Ajuntament ja va col·locar plaques amb el nom dels carrers i va millorar l'accessibilitat del carrer de Francolí mitjançant rampes als passos zebra. En aquell moment, el conseller Puig va manifestar que el consistori havia deixat de «girar l'esquena» als veïns com havia succeït fins llavors.