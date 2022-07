Dow organitza unes jornades internacionals sobre seguretat de processos a la indústria

Hi han participat professors d'onze universitats del món i representants de les empreses de l'AEQT

Actualitzada 21/07/2022 a les 14:30

Tarragona ha acollit per primera vegada unes jornades internacionals sobre seguretat de processos a la indústria. Es tracta d'una activitat organitzada per Dow, sota el paraigua de l'Institut Americà d'Enginyers Químics (AIChE), una organització professional d'enginyers químics fundada el 1908 i que té més de 60.000 membres repartits en més de 100 països.Una trentena de professors d'onze universitats del món, han participat en aquesta activitat formativa que ha tingut una durada de quatre dies. Així mateix, també hi han pres part diversos experts en la matèria, pertanyents a les empreses que formen part de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).En el marc d'aquestes jornades, s'han celebrat diverses ponències en les quals s'han donat idees sobre com incorporar les qüestions relatives a la seguretat industrial en la formació dels professionals d'Enginyeria. Les jornades, també han inclòs l'estudi de casos de seguretat relacionats amb la indústria i una visita a planta per les instal·lacions de Dow Nord, on s'ha pogut veure el quadre de control i el cracker de Dow.L'objectiu de les jornades ha estat el de mostrar als professors d'enginyeria química com es posa en pràctica la seguretat dels processos a la indústria, així com fer palesa la importància de la seguretat d'aquests processos per al disseny i el funcionament d'una planta química. Així mateix, l'activitat ha permès que el professorat assistent hagi conegut els recursos disponibles per ensenyar la seguretat dels processos als seus plans d'estudi de grau i postgrau, de manera que els estudiants que es graduïn, tinguin un coneixement real de la seguretat dels processos per a les seves carreres a la indústria.Ignasi Cañagueral, director de Dow Tarragona i president de l'AEQT, ha remarcat que «la nostra principal prioritat és la seguretat. Per això, hem de tenir un alt grau de coneixement i experiència en control de processos. En aquesta línia, és molt rellevant transmetre la nostra experiència als professors, ja que així podran millorar els continguts de seguretat de processos que imparteixen a les seves aules i, com a resultat, tindrem millors professionals al nostre sector».Les onze universitats a les quals pertany el professorat que ha pres part en les jornades són l'Institut Químic de Sarrià, Universitat de Valladolid, Universitat de Santiago de Compostela, Universitat de Saragossa, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, The Ohio State University, Aarhus University, Universitat Complutense de Madrid, University of Aveiro i Marmara University.