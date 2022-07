Dos estudiants tarragonins reben una beca de 'la Caixa' per estudiar fora

Bernat García i Adam Teixidó han estat els guardonats

Actualitzada 21/07/2022 a les 12:54

Dos estudiants tarragonins, Bernat García i Adam Teixidó, han rebut de mans de Ses Majestats els Reis d'Espanya la beca de la Fundació 'la Caixa' per a cursar estudis de postgrau a l'estranger. L'acte s'ha celebrat a Caixaforum Madrid.El programa de Beques de l'entitat té per objectiu el foment del talent dels estudiants més excel·lents mitjançant l'ampliació de la seva formació en les millors universitats del món.De les 120 beques concedides, 68 beques són per estudiar a Europa i 52 beques són per estudiar a Amèrica del Nord. Els becaris de la promoció de l'any 2021 provenen de 29 províncies espanyoles, entre elles Tarragona, d'on són Bernat García i Adam Teixidó, dos dels estudiants que han rebut la beca de postgrau.Entre els anys 1982 i 2021, l'entitat ha destinat 189 milions d'euros al programa, un dels més rellevants d'Europa. Al llarg d'aquest període, 3.687 universitaris han pogut ampliar la seva formació a l'estranger amb les beques de la Fundació 'la Caixa'.Bernat García Espluga cursa un màster en Biologia Evolutiva en la Universitat d'Uppsala (Suècia). Graduat en Biologia per la Universitat de Barcelona, ha treballat en la conservació d'una espècie d'ocell estepari en perill d'extinció usant sistemes d'informació geogràfica (SIG) i el modelatge ecològic. A més, té la llicència per a l'anellament científic d'ocells i ha treballat en l'Observatori d'Ocells de Falsterbo supervisant poblacions d'ocells en estat salvatge. Així mateix, també ha format part d'un projecte sobre l'evolució experimental de la poliàndria en l'Estació Biològica de Doñana.Adam Teixidó Bonfill cursa un doctorat en Matemàtiques Aplicades (Informació Quàntica) en la Universitat de Waterloo (Canadà), centrat en el camp de la termodinàmica de camps quàntics. Graduat en Enginyeria Física i en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha ampliat la seva formació acadèmica amb una estada a Universitat de Waterloo, on va desenvolupar un projecte de recerca sobre la termodinàmica de camps quàntics per al seu treball de fi de grau. També ha realitzat un màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia en la Universitat de Barcelona, especialitzant-se en física de partícules i gravitació.