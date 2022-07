Acaba amb èxit la primera fase d'obres de la PortTarragona Terminal Guadalajara– Marchamalo

S'espera que a finals d'any o principis del següent s'iniciï la urbanització del terreny

Actualitzada 21/07/2022 a les 10:26

Fase B

Una plataforma connectada

La nova terminal projectada pel Port de Tarragona entre els municipis de Guadalajara i Marchamalo ha conclòs la primera fase d'obres després d'un any del seu inici. La Fase A ha consistit principalment en tasques de moviment de terres per part de l'empresa Vías y Construcciones S.A.Concretament, s'han esbrossat 157.000 m2 de terreny i després s'han anivellat les diferents zones d'esplanada, on posteriorment hi anirà la plataforma i les vies de carrega/descarrega, a les cotes pertinents. Durant aquestes excavacions es van moure un total de 166.000 m3 de terres.En aquesta Fase A de l'obra també es va dur a terme la instal·lació de 800 metres lineals de tancament perimetral de la plataforma amb mur de formigó i amb xarxa metàl·lica en la zona paral·lela a les vies d'ADIF i la col·locació de 700 m de col·lectors per la recollida d'aigües connectant-la ja al sistema del polígon.Algunes fases constructives que estaven previstes per la Fase B d'obres, com la construcció del tancament definitiu, s'han avançat a la Fase A. Per aquest motiu s'ha allargat en alguns mesos aquesta primera fase i ha fet que la despesa augmentés dels 3.885.000 euros previstos inicialment als 4.100.000 euros.El Port Tarragona ja es troba en la fase final de la redacció del projecte per la Fase B d'obres de la PortTarragona Terminal Guadalajara - Marchamalo. Es preveu que les obres d'aquesta segona fase siguin de 12 mesos a partir del seu inici, que s'espera sigui a finals d'any, un cop es liciti l'obra a finals d'estiu i s'adjudiqui. El pressupost és de 17 milions d'euros (IVA exclòs) per a la seva execució.En aquesta fase s'urbanitzarà la terminal, es formigonarà l'esplanada, s'instal·larà l'enllumenat i es realitzaran les connexions ferroviàries, tan internes com externes amb els dos punts de connexió amb la xarxa d'ADIF, un amb direcció Saragossa i l'altre direcció Madrid.Aquesta plataforma logística multimodal comptarà amb 5 vies i serà capaç d'operar amb trens de 750 metres, convertint-se en node de referència de les cadenes logístiques al centre de la península, que potenciarà la concentració de carregues i d'activitat econòmica, i permetrà la prestació de serveis de transport i logístics de qualitat, com a instruments necessaris per garantir i fomentar les importacions i exportacions de la zona centre.Per al Port Tarragona, el projecte suposa una gran oportunitat de créixer en intermodalitat al desenvolupar aquesta important terminal, multipropòsit i multiclient, al centre peninsular que permetrà la connexió amb els principals ports marítims espanyols.La connexió amb la Terminal Intermodal de la Boella, a Tarragona, permetrà oferir la plataforma com a node de canvi d'ample quan es connecti amb l'ample UIC del Corredor del Mediterrani. Incrementant així els tràfics ferroviaris intermodals (marítims i terrestres) amb el seu hinterland i expandir aquest cap a Madrid i la zona centre de l'estat.