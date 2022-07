Tarragona tindrà un carrer amb el nom de Ricardo Corbacho, escombriaire de Sant Pere i Sant Pau

També s'ha fet nous nomenaments de vies urbanes a Viladegats i Tarragona 2

Aquest dimarts la Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Tarragona va decidir de manera unànime el nom de diversos carrers dels barris de Tarragona 2, Sant Pere i Sant Pau i Viladegats.El president de la Comissió del Nomenclàtor i conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, ha explicat que «s'ha batejat a petició de l'associació veïnal de Sant Pere i Sant Pau el carrer de davant del bloc de Sant Andreu amb el nom de Ricardo Corbacho, en homenatge a l'escombriaire del barri que va morir l'any passat». Puig ha destacat que «es tracta d'una proposta de l'entitat veïnal i a la comissió ens encantat la idea».A més, a Viladegats, on hi havia noms repetits que generaven confusió, s'ha donat coherència a tot el nomenclàtor del barri amb el suport de la seva entitat veïnal. Pròximament, també se solucionarà la manca de senyalització viària del barri.Finalment, a Tarragona 2 s'han definit el nom de molts espais que no en tenien. Per exemple, el parc del barri, es dirà Montserrat Garriga, en honor a la prestigiosa botànica catalana. A més, la Comissió també ha aprovat diversos noms vies, com els dedicats a les pintores Maria Lluïsa Güell López i Antònia Ferreras Bertran, a l'escriptora Montserrat Abelló, als arquitectes Bernardí Martorell i Puig i Pau Monguió Segura, a les pedagogues Carme Serrallonga, Rosa Sensat i Vila, Angeleta Ferrer i Sensat i Anna Rubiés Monjonell. A més, s'ha aprofitat per aclarir de quin tipus de via urbana es tracta (avinguda, carrer, travessa, plaça o passatge).