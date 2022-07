Tarragona acull l'obra d'Isabel Muñoz, Premi Nacional de Fotografia 2016

La mostra de la fotògrafa restarà oberta fins el 18 de setembre d'enguany al Tinglado 1 del Port

Actualitzada 19/07/2022 a les 23:50

El Tinglado 1 del Port de Tarragona acull l'exposició L'antropologia dels sentiments: darrer episodi. L'impur i la raó de la consagrada fotògrafa Isabel Muñoz, que exposa a la ciutat de Tarragona per primer cop. L'artista, que va ser guanyadora del Premi Nacional de Fotografia de 2016, construeix un recorregut temàtic entorn de la representació obsessiva i heterogènia del cos humà.

Tota l'obra d'Isabel Muñoz busca ser, des dels orígens, un mètode empíric i canviant, més enllà de cap judici moral, sobre les tècniques i les pràctiques imposades constitutives de l'embolcall. No hi ha gaires imatges sota aquesta forma, creada sobre una matèria rara, el platí, que ofereix tantes intencions variades sobre la propensió dels humans a modificar el seu organisme. A la singularitat de les pràctiques humanes hi respon la singularitat d'una fotografia situada a la cruïlla entre l'antropologia i el diari de viatge, entre la mística i el materialisme.

Éssers de carn i de sang lliuren la seva ambigüitat i la seva fe a Isabel Muñoz. Instruïda per totes aquestes experiències, aquests incessants cos a cos amb els seus «models», sap que no en sorgirà cap certesa. Aquesta cerca sens fi no té cap altre límit que un misteri que es perllonga de manera indefinida.

L'obra de la reconeguda fotògrafa es caracteritza per una cerca constant de la bellesa i el llenguatge dels cossos, i de les seves creacions es destil·la que aquests narren com si fossin llibres. La fotografia, per a Muñoz, explica coses com un llenguatge.

Una carrera excelsa

Isabel Muñoz, nascuda a Barcelona l'any 1951, és una premiada fotògrafa nacional i internacional. Té com a referents a Ramón Mourelle i Eduardo Momeñe i participa en els seus inicis en films com Sal gorda i Penumbra. Entre 1982 i 1986 amplia els seus estudis a Nova York amb John Wood i Martha Madigan i torna a Madrid per fer la seva primera exposició, Toques. El 1990 viatja a París i fins al 2007 es dedica a recórrer el món i realitza treballs a través de la dansa.

Amb El amor y el éxtasis explora els ritus tradicionals i la manera de trobar l'èxtasi. Viatgera incansable en la cerca dels cossos, els ritus i la diversitat, cerca els orígens en la humanitat primitiva a la República Democràtica del Congo i Borneo i inaugura el 2015 l'exposició Álbum de familia. El 2018 ultima els seus darrers projectes: Agua, com a part de la mostra retrospectiva L'antropologia dels sentiments. Amb aquesta sèrie construeix un recorregut temàtic del cos humà, des dels orígens, l'espiritualitat, la bogeria, els límits i extrems del cos, de dimensió social de la corporeïtat i la sexualitat i el desig.

Muñoz aterra per primer cop a Tarragona per a mostrar la seva exposició L'antropologia dels sentiments: darrer episodi. L'impur i la raó, al Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona, un emblemàtic espai que tradicionalment acull exposicions singulars i imponents. L'obra, que es va inaugurar el passat 14 de juliol, és d'accés gratuït i es pot contemplar de 10 a 13 h. i de 17 a 19 h. de dimarts a dissabtes. Els diumenges i festius l'horari és d'11 a 14 hores. La mostra romandrà oberta fins al 18 de setembre.