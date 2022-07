Ricomà envia una carta als veïns de Llevant per lloar el projecte d'alberg juvenil

Els opositors es concentraran al plenari divendres, i faran una consulta dissabte per demostrar que no estan d'acord

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha enviat una carta als veïns dels barris de Llevant per defensar el projecte d'alberg que vol instal·lar la Generalitat a la Ciutat del Repòs i de Vacances i que ha causat una polèmica al barri. Mentre alguns s'oposen a la realització de les obres, perquè no estan segurs de la finalitat de l'equipament, altres hi estan d'acord perquè creuen que així es donarà sortida a unes edificacions que es degradaven. La carta no ha estat ben rebuda per molts dels destinataris, mentre que la nova entitat que coordina la protesta, la Plataforma Pro-Llevant, ha convocat una concentració al plenari municipal que es farà divendres, per fer saber la seva manca de conformitat. Al mateix temps, la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET) presidida per Ángel Juárez, es reunirà dijous amb la delegada del govern de la Generalitat per veure si pot intermediar en aquesta qüestió. Sigui com sigui, dissabte hi haurà una consulta entre els veïns de Cala Romana i altres urbanitzacions de l'entorn per pronunciar-se sobre l'alberg, després que fa unes setmanes els residents de Boscos de Tarragona ja es manifestessin en contra amb el mateix procediment.

Ricomà explica, en la seva carta, que «després de més de 10 anys tancades, aquestes instal·lacions, que han estat objecte de vandalisme i que poden ser focus potencial d'inseguretat si no s'hi intervé, recuperaran la seva utilitat» i afegeix que «el projecte de nou alberg té un pressupost de 15 milions d'euros i està finançat a través dels fons Next Generation. Això assegura que es garanteixi l'accessibilitat, la sostenibilitat i l'eficiència energètica dels nous edificis».

Passeig per a vianants

Ricomà també anuncia que amb el traspàs de carreteres per part de l'Estat es construirà un passeig per a vianants i bicicletes que connectarà la capçalera del Circ Romà amb Altafulla, passant per tota la zona de Llevant al llarg de la N-340. «Això, sens dubte» indica l'alcalde, «és un guany i un valor afegit per a tota la ciutadania i, en especial, per al veïnat de la vostra zona i també per als usuaris de l'alberg turístic».

Ricomà acomiada la carta amb un to emotiu, tot dient que «et vull ser molt sincer: com a alcalde de Tarragona res em preocupa més que el benestar de les tarragonines i els tarragonins. És el que em motiva per governar la ciutat. Estic convençut que aquest projecte és bo per al veïnat de Llevant i per a tota la ciutat».

Aquesta comunicació no ha agradat gens ni mica als membres de la Plataforma Pro-Llevant, que son ara capdavanters en l'oposició a l'alberg. El portaveu, Marc Guasch ha dit que molts veïns consideren que aquesta carta, enviada per l'Ajuntament als seus domicilis, consisteix en «propaganda política finançada amb diner públic» i que té per objecte «una neteja d'imatge» del consistori en tot aquest afer. La plataforma nega fins i tot que hi hagi una polèmica al voltant de l'alberg, ja que «el 95 % del veïnat no el vol. De fet, el dissabte dia 23 faran la consulta a Cala Romana, la platja Llarga, urbanització Mirador, Colls Majors i Brisamar, amb una taula que contindrà dues urnes. A la primera, els veïns estan cridats a votar «sí» o «no» pel que fa a l'alberg previst per la Generalitat, i a la segona estan convidats a dipositar una proposta alternativa. La plataforma els ofereix tres alternatives: residència per a gent gran i centres sanitaris, centres educatius i centres poliesportius.

Amb aquesta decisió els veïns volen demostrar que tenen altres projectes per ocupar l'espai, i que consisteixen en equipaments públics per al barri. Abans, però, aquests veïns faran acte de presència al plenari que tindrà lloc divendres al matí, per evidenciar la seva protesta. Guasch ha indicat que esperen que més de 70 persones es concentrin a la sala de sessions de l'Ajuntament.

D'altra banda, la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), encapçalada per Ángel Juárez, es reunirà demà dijous amb la delegada de la Generalitat, Teresa Pallarès, per parlar del projecte. «Creiem que qualsevol cosa que es faci ha d'estar consensuada amb els veïns», ha dit Juárez, «perquè si no la proposta esclatarà a les mans dels que vulguin imposar-la».

El grup municipal del Partit Popular ha recordat que «el PP va ser el primer, i fins fa poc l'únic, que es va oposar a l'alberg», en paraules de José Luís Martín, el portaveu, «per pensar que aquest no és el projecte que Tarragona necessita. Donem la benvinguda a la resta de partits de l'oposició, perquè ara podem fer el front comú que vam demanar fa temps».

Martín ha indicat també que «nosaltres apostem per un establiment hoteler que es pugui combinar amb equipaments per als veïns de llevant».