Prova pilot per viajar amb gossos en AVE entre Madrid i Barcelona

Renfe començarà l'assaig el 13 de setembre en una selecció de trens i durarà tres mesos

Actualitzada 20/07/2022 a les 11:02

Guia de bones pràctiques

Renfe ha fet un pas endavant en el compromís amb els seus clients perquè puguin viatjar amb les seves mascotes. A partir del setembre, l'empresa durà a terme una prova pilot per viatjar amb gossos de fins a 40kg amb trens AVE-Llarga Distancia. Aquest assaig durant tres mesos i es durà a terme amb trenes de la línia Madrid – Barcelona, que fan parada a l'estació del Camp de Tarragona.La prova pilot es posarà en marxa en una selecció de trenes AVE directes i semidirectes del Corredor Nord-est, a la línia Madrid-Barcelona. Es permetrà un gos «gran» per viatger, amb un màxim de dos gossos «grans» per tren, en un sol cotxe i sempre en un espai fix de dues places determinades.Queden exclosos els gossos d'assistència i les mascotes de menys de 10kg que vagin a bord, les quals seguiran acollint-se a la normativa actual Nestlé Purina ha assessorat Renfe amb una guia de viatge per als propietaris dels gossos per assegurar el benestar de l'animal durant el trajecte com, per exemple, treure la seva pròpia manta i joguina sense so, evitar alimentar-lo durant les tres primeres hores prèvies al viatge per prevenir marejos, o passejar-lo durant un temps perllongat perquè es relaxi.