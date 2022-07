La unitat neonatal del Joan XXIII ofereix a les famílies dels prematurs elaborar un diari personal

El document pretén reflectir el dia a dia dels nadons durant la seva estada a l'hospital

Actualitzada 20/07/2022 a les 12:42

La Unitat Neonatal del Servei de Pediatria de l'Hospital Joan XXIII ofereix als familiars dels nadons nascuts de forma prematura canalitzar les emocions que experimenten durant l'estada a l'hospital a través del Diari del Prematur.El quadern, que es presenta en blanc, s'ofereix a les famílies perquè, voluntàriament, tant elles com les professionals sanitàries de la unitat, elaborin un diari on es deixi constància del que va experimentant el nadó i els que l'envolten al llarg de l'estada a l'hospital. Es commemoren les fites que el nounat assoleix al llarg dels dies: el primer bany, la primera vegada que s'agafa al pit, el primer mes, etc., i s'hi expressen les reflexions del dia a dia que sorgeixen durant l'ingrés: estats d'ànim, sentiments, emocions, etc. Tot plegat acompanyat de dibuixos, fotografies i adhesius.Els nadons prematurs (nascuts abans de les 32 setmanes de gestació o amb un pes inferior als 1.500 grams en néixer) romanen una mitjana de tres mesos ingressats a la Unitat Neonatal.L'eina facilita la connexió de les famílies amb els seus fills, ja que «moltes vegades es tracta de naixements inesperats i els pares i mares viuen sentiments ambivalents que inicialment poden dificultar aquest vincle», explica la neonatòloga Maria del Mar Albújar.El Diari del Prematur, prèviament implantat a l'hospital madrileny Gregorio Marañón, va néixer amb la idea de tenir un registre de l'evolució d'aquests nadons des d'una perspectiva més humana i que, des de l'Hospital Joan XXIII, s'ha volgut adoptar per poder oferir-lo a les famílies.