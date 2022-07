Investiguen un possible cas d'enverinament de gats a Tarragona

Un veí va trobar un gat moribund a les urbanitzacions de Rodolat del Moro i Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 20/07/2022 a les 13:20

El passat dia 12 de juliol, un voluntari d'una associació encarregada al control de les colònies de gats radicades a les urbanitzacions de Rodolat del Moro i Sant Pere i Sant Pau, va trobar un gat moribund a les proximitats del seu habitatge amb un quadre clínic de vòmits i convulsions, que malgrat haver-se sol·licitat la seva ràpida assistència veterinària, va morir més tard.Aquests fets van ser posats en coneixement d'agents especialitzats del Servei de Protecció a la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona, que van iniciar gestions per intentar aclarir els fets.Els agents van poder saber que el gat estava en perfectes condicions el dia anterior i que, d'acord amb els símptomes que presentava (vòmits, salivació abundant i convulsions), tot semblava indicar que podia haver estat enverinat.El Codi Penal Espanyol regula com a fet delictiu l'ús de verí i esquers enverinats per qualsevol persona que no hi estigui autoritzada. El verí, sigui quin sigui el producte que es faci servir, és un mètode massiu, cruent i no selectiu. S'assenyala que el simple fet de deixar verí o un producte tipus carn, peix o una altra substància amb verí (esquer enverinat) constitueix un fet criminal, i per tant la persona responsable de tal conducta pot ser denunciada com a autora d'un delicte.El SEPRONA recorda que si es troba un animal enverinat el primer que cal fer és no tocar-lo, ja que si ha mort enverinat la persona també es pot enverinar per contacte amb l'animal. A més, es podria alterar una futura investigació judicial per canviar de lloc el cos del delicte. És important revisar la zona de la trobada per si existissin més cadàvers, i deixar-ho tot documentat mitjançant fotografies i/o vídeos, comunicant com més aviat millor els fets al SEPRONA.