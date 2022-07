Instituts de Tarragona participen en un projecte per transformar els estils de vida d'adolescents

El projecte el duen a terme investigadors de l'IISPVCERCA i de la URV

Investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)-CERCA i de la Universitat Rovira i Virgili (URV) lideren un projecte europeu amb l'objectiu de reduir el temps que el jovent passa davant de les pantalles i contribuir a que adquireixin hàbits més saludables incrementant l'activitat física i millorant la seva alimentació. Science Engagement to Empower aDolescentS (SEEDS) ha comptat amb la participació de 225 alumnes de segon i tercer d'ESO d'instituts públics de les comarques de Tarragona. També han participat joves d'instituts de Grècia, els Països Baixos i el Regne Unit.El projecte està finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, i també té com a objectiu despertar l'interès dels i de les adolescents per les professions anomenades STEM (sigles en anglès de les carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Tot i que aquestes carreres tenen una demana cada vegada major al mercat laboral, als àmbits on desenvolupen el biaix de gènere és molt evident. A Europa, només 1 de cada 3 noies es planteja decantar els seus estudis cap a aquestes professions, mentre que en el cas dels nois aquesta proporció és 3 vegades superior.«Un punt clau per canviar els fets i la societat és revertir aquestes xifres, assenyala l'equip d'investigació que ha liderat el projecte. Per això, SEEDS s'ha dut a terme involucrant activament els adolescents. L'objectiu addicional és facilitar que la ciència estigui al servei de la transformació social, en definitiva, i per això en el cas d'aquesta iniciativa s'ha treballat conjuntament amb investigadors del govern local de Rotterdam i amb diferents stakeholders de la ciutat.Els alumnes dels instituts públics de les comarques de Tarragona han estat els que han decidit alguns dels hàbits de vida que calia millorar i com fer-ho tot proposant diferents accions. Algunes de les que es van portar a terme finalment són: tallers de nutrició adreçats als mateixos nois i noies i als pares i mares; classes fora de l'aula, per promoure l'activitat física i evitar el sedentarisme; i reptes conjunts per automotivar-se a reduir progressivament el temps que passen habitualment davant de les pantalles consultant les xarxes socials.La iniciativa SEEDS s'ha dut a terme amb la col·laboració de diferents socis europeus: The University of Exeter (UOE); Charokopeio Panepistimio (HUA); The European Citizen Science Association (ECSA); City of Rotterdam (COR) i Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC).