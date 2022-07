El PSC vol que s'implanti la gratuïtat de l'autobús a Tarragona

Mario Soler creu que es podria finançar amb l'ajut de l'Estat dels abonaments del transport públic i els Next Generation

20/07/2022

El conseller del Grup Municipal Socialista, Mario Soler, considera que la ciutat de Tarragona té l'oportunitat d'aconseguir la gratuïtat de l'autobús municipal, gràcies a les ajudes del govern d'Espanya i als Fons Next Generation. Aquest divendres, el PSC defensarà al plenari una moció que insta al govern municipal a fer efectiu el projecte de l'autobús gratuït de l'1 de setembre fins al 31 de desembre d'enguany.Els socialistes tarragonins sol·liciten que l'Ajuntament demani l'ajut del 30% del preu dels abonaments del transport públic municipal que ofereix el Ministeri de Transports i Mobilitat del govern de Pedro Sánchez. A més, insten a la incorporació de la gratuïtat de l'autobús urbà a la sol·licitud dels fons Next Generation pel projecte per Zones de Baixes Emissions. «Si plantegem la reducció de la circulació dels cotxes més contaminats, caldrà també pensar amb una solució que sigui socialment justa. Les famílies amb rendes més baixes són les que tenen els cotxes més antics i, per tant, des d'un govern d'esquerres se'ls hi ha de donar una alternativa», afegeix Soler.El conseller socialista creu que amb aquestes dues peticions el finançament de l'autobús municipal gratuït seria una realitat. «Els tarragonins i les tarragonines no podem deixar escapar una oportunitat com aquesta», ha tancat.