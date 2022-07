El Port de Tarragona creix un 6,5% i mou més de 16 milions de tones en el primer semestre d'aquest any

El Port de Tarragona ha crescut un 6,5% en el primer semestre d'enguany respecte a l'any passat i ha mogut 16,1 milions de tones. Aquestes xifres suposen una millora respecte als resultats assolits en els mateixos mesos de l'any 2021 quan es van moure 15,1 milions de tones. El creixement s'ha vist impulsat pels Sòlids a Lloure (+42,1%) i la Càrrega General (+ 26,8%). A més, els productes agroalimentaris registren el millor juny de la sèrie històrica i el millor semestre. En concret, creixen en un 130,5% en el mes de juny mentre que en dades acumulades (gener a juny) ho fan en un 46,3%. En termes generals, també és el tercer millor mes de juny dels darrers 20 anys.

Es tracta del millor mes de juny dels últims 20 anys, ja que les instal·lacions portuàries han mogut 3.044 milions de tones, que només s'han vist superades per les 3,499 milions de tones mogudes el juny 2007 i les 3.062 milions del juny de 2009. «En un any amb importants incerteses com els efectes de la guerra a Ucraïna, l'augment de preu de l'energia, la sequera, la inflació, etc. el fet de poder mostrar uns resultats en positiu és una molt bona notícia per al port i per a l'economia del país», ha valorat el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset.

Un juny d'agroalimentaris i energètics

El grup de productes agroalimentaris ha crescut un 130,5% en el mes de juny mentre que ho ha fet un 46,3% entre gener i juny, fent d'aquest mes el millor juny de la sèrie històrica i el millor semestre amb 576.000 tones mogudes i 2,8 milions de tones respectivament. El principal motiu d'aquest creixement és el tràfic de cereals i les seves farines que en les dades mensuals creix un 189% i en les semestrals un 49,7%.

Els productes energètics, com el carbó i el coc de petroli, han experimentat un augment de 126.000 a 526.000 tones aquest juny. Això representa un increment del 317%. Les dades acumulades, de gener a juny, registren 1,74 milions de tones amb un creixement del 77,8%. Pel que fa als biocombustibles també han registrat el millor juny i el millor primer semestre de la seva sèrie històrica, amb un augment del 438,4% respecte al juny de l'any passat i un (+26,6%) respecte al semestre.

Augmenta la càrrega general en contenidor

A la vegada, el tràfic de mercaderia en contenidors també s'ha incrementat. En el primer semestre de l'any passat, es van moure 23.557 TEUs, mentre que enguany, s'han mogut 54.874 unitats. Aquestes xifres suposen un increment del 132,9%. Respecte al moviment de vehicles nous, enguany les dades se situen en 89.576 unitats mogudes respecte a les 78.669 del juny passat. Així mateix, ha augmentat el tràfic d'animals vius en un 69,4%. S'han transportat 117.363 caps de bestiar, mentre que l'any passat van ser 69.444.