El personal investigador de la URV capta més recursos i publica més articles científics

La universitat aposta per continuar millorant la qualitat de la recerca

Actualitzada 20/07/2022 a les 07:20

El personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili ha viscut un creixement en la captació de recursos de convocatòries competitives i en el nombre d'articles científics en publicacions indexades, tal com es pot observar a l'Informe de Recerca i R+D+i de 2021 que ha presentat el Consell de Govern. És una tendència que s'ha repetit els últims anys i que es consolida.Pel que fa a l'evolució dels recursos econòmics captats pel personal de la universitat per a recerca i innovació, s'ha produït un increment destacable especialment en projectes competitius, que han passat dels 15,6 milions d'euros del 2020 als 17,9 de 2021, i de recursos no competitius, que han passat de 3,7 a 6,1 al 2021. En total, comptant també els recursos competitius i no competitius dels ens vinculats, l'any passat es van obtenir 36,4 milions d'euros per a recerca i innovació. De fet, la Rovira i Virgili és la quarta universitat pública catalana i la setena de l'Estat en captació de fons de les convocatòries de l'H2020 i la primera en la captació de fons del programa Cofund.La producció científica indexada també creix any rere any, amb 1882 articles publicats al Web of Science i l'Scopus l'any 2021, 180 més que l'any 2020 i 569 més que quatre anys enrere, l'any 2017. El 48% són col·laboracions amb institucions internacionals, el 55% en revistes d'alt impacte (primer quartil) i el 58% són d'accés obert. Pel que fa al nombre d'articles més citats, també és ascendent i en el període comprès entre 2011 i 2021, 183 articles figuren entre els més citats en l'àmbit internacional.Tot i aquestes dades tan positives, la URV aposta per continuar millorant la qualitat de la recerca, per això s'ha aprovat l'adhesió a la Declaració de San Francisco per a l'Avaluació de la Recerca, que promou un nou model d'avaluació de l'activitat investigadora, que, entre d'altres, posa més èmfasi en l'avenç del coneixement i l'impacte social de la recerca, per sobre del mitjà on es publica la recerca. Aquest model vol incloure criteris qualitatius i no només quantitatius, incloent-hi no només articles, sinó també llibres, programari o bases de dades.