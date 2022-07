El MAMT acull l'exposició 'El problema dels tres cossos', de Dionís Escorsa

La mostra es pot visitar fins al 4 de setembre

El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ja acull la mostra El problema dels tres cossos, que compta amb obres de l'artista guanyador de la passada Biennal d'Art Diputació de Tarragona, Dionís Escorsa O'Callaghan. L'exposició es podrà visitar fins al 4 de setembre i l'entrada és gratuïta.



La col·lecció es divideix en tres espais diferents dins del recinte museístic. A la sala 1, el públic pot contemplar una videoinstal·lació, realitzada conjuntament amb Albert Merino, en la qual es reinterpreta el quadre(1910), de Josep Nogué, que pertany a la col·lecció del MAMT. A la sala 2, es poden visitar els, una col·lecció d'olis sobre olis de pintors com Eliseu Meifrén, Modest Urgell i Dionís Escorsa avi.Finalment, a la sala 3 hi pengen desenes de dibuixos sobre paper i tela, portats a cap en la seva majoria durant el confinament ordenat arran de l'expansió de la pandèmia de covid-19, que configuren l'obra, la proposta amb què Dionís Escorsa va guanyar la Biennal d'Art Diputació de Tarragona el passat mes de novembre. El certamen va comptar amb un total de 241 participants provinents no només de la demarcació de Tarragona, sinó també d'altres indrets de Catalunya i de diverses zones de l'estat espanyol.L'artista, nascut a Tortosa el 1970, ha participat en nombroses exposicions, tant individuals com col·lectives, d'abast autonòmic, estatal i internacional. És autor de múltiples videoescenografies, projeccions artístiques, llargmetratges i curtmetratges. La seva obra es pot contemplar en recintes com la Fundació CaixaForum i la Col·lecció Josep Sunyol, a Barcelona; el Centre d'Art la Panera, de Lleida, i el Museu Würth, de La Rioja. A més a més, el tortosí ha guanyat diferents premis cinematogràfics d'abast estatal.