Carla Aguilar dimiteix com a regidora d'En Comú Podem a Tarragona i denuncia que ha patit assetjament

L'exconsellera assegura que ha detectat irregularitats en el procediment per expulsar-la de la formació

Actualitzada 20/07/2022 a les 19:07

Carla Aguilar, regidora i portaveu del grup municipal d'En Comú Podem (ECP), va presentar aquest dimecres formalment la dimissió d'ambdós càrrecs per motius d'assetjament polític, segons va denunciar, d'alguns dels seus companys de coalició. Va anunciar que la seva baixa mèdica dels darrers mesos es deu a l'ansietat i a la depressió que li ha causat aquesta situació, i va rebutjar uns «esdeveniments injustos» que l'ha dut a aquest punt. Va posar per davant de tot el seu restabliment i la necessitat que a ECP es deixin de produir fets com aquests.

Segons Aguilar, «he dimitit per amor. Per amor a mi mateixa i al nostre espai. Ara, el que vull fer és cuidar-me. Demano disculpes a la gent que he decebut, però hem de tenir en compte que aquest projecte no és només de present. Hem de pensar en el futur». «Els lideratges són temporals», va prosseguir.

L'exregidora, que parlava sola des de la taula del pati Jaume I de l'Ajuntament, va començar la seva intervenció sense obviar cap dels problemes que la van dur allí. «He patit una expulsió injusta», va dir en referència a la seva exclusió de Catalunya en Comú, i se m'ha acusat d'irregularitats greus, precisament en un procediment ple d'irregularitats». Va puntualitzar que tot això «ho he denunciat a nivell legal», abans d'afegir que es trobava «en una situació d'assetjament moral i psicològic. Fa quatre mesos que estic en tractament per ansietat i depressió», va concretar.

Totes aquestes indicacions les feia en referència a alguns militants de Catalunya en Comú, que al seu parer van incrementar les crítiques a la seva persona a partir que es negués a votar els pressupostos de l'equip de govern. Després d'això, «l'assetjament no ha cessat, tot i estar en una situació de depressió». Aguilar explicava que una cosa com aquesta provoca «molta tristesa, i qüestiona la manera com es fa la política. Arribem aquí i el treball polític passa de seguida a una situació molt baixa que, clar, ens acaba afectant».

Tot i això, l'exportaveu d'ECP va voler puntualitzar que «tinc la consciència molt tranquil·la, perquè a la feina m'he deixat la pell i les hores. He estat aquí per defensar la independència de l'espai, no per un càrrec o per un sou. En aquestes circumstàncies no estic disposada a seguir», va dir.

Dinàmiques agressives

Aguilar va tenir una menció per «una generació de gent jove que el 2019 va venir a canviar les coses i que, en canvi, han patit dinàmiques internes agressives». Va afegir que «prendre aquesta decisió m'ha fet millorar a nivell de salut. Estic orgullosa de tot el que he fet i he comprovat una cosa que ens pot passar a totes i que és molt habitual», va concloure.

Després de la dimissió d'Aguilar ocuparà el seu escó la candidata número 3 a la llista dels darrers comicis municipals, Àngels Pérez. Pérez és militant de Catalunya en Comú, de manera que no s'altera l'equilibri de la coalició, ja que el número 2, Hermán Pinedo, havia estat proposat per Podem. La pròxima portaveu té un grau superior d'Arts Plàstiques per l'Escola d'Art de Tarragona i una llicenciatura en Història de l'Art per la URV, tot i que treballa en actualment en l'àmbit de la salut.

A la coalició esperen que Pérez completi el mandat actual, tot i que endegaran un nou procés per triar el pròxim cap de llista.