Carla Aguilar anunciarà avui la seva dimissió al consistori com a regidora de Tarragona

Actualitzada 20/07/2022 a les 06:31

Carla Aguilar, regidora i portaveu de la candidatura d'En Comú Podem Tarragona anunciarà avui la seva dimissió del càrrec, segons indiquen fonts de la coalició. Es dona la circumstància que Aguilar fa mesos que no assisteix a l'Ajuntament perquè està de baixa mèdica, i recentment havia estat expulsada de Catalunya en Comú com a resultat d'un expedient disciplinari que se li va obrir per no votar a favor dels pressupostos de l'Ajuntament de Tarragona per a 2022. A aquests fets cal sumar que l'altre regidor que va treure la coalició d'esquerres, Hermán Pinedo, va votar a favor dels pressupostos i es va negar a abandonar l'escó, quedant com a regidor no adscrit membre del govern. Aquesta situació va deixar sense representació als comuns tarragonins.

Amb la dimissió de Carla Aguilar s'haurà desbloquejat en part la situació que afecta aquest grup, ja que, segons la llei, haurà de córrer la llista i ocuparà l'escó que fins era el seu la candidata número 3, Àngels Pérez Penalba.

Aguilar, de baixa, no assistia a les reunions municipals, ni de comissions ni de plenari, i des de feia temps no mantenia relacions polítiques amb la seva coalició, de manera que el seu silenci mantenia En Comú Podem en la inacció política. Paral·lelament, la direcció de Catalunya en Comú treballava en l'expedient que se li havia obert, a ella i a altres membres de la coalició. Finalment, l'expedient va resoldre l'expulsió de Carla Aguilar i de Hermán Pinedo, a qui qualifiquen de «regidor trànsfuga». Un altre militant, Enric Verdú, secretari d'organització de Tarragona, va rebre una suspensió de militància de 17 mesos, mentre que Elisa Alegre, co-coordinadora dels Comuns, en va rebre una altra de 23.

Els fets que han derivat en la dimissió del càrrec de regidora de Carla Aguilar es van originar en el debat municipal pressupostari per a enguany. Mentre els Comuns van arribar a un acord amb ERC per votar a favor, Podem s'hi va negar completament. Sengles assemblees, per separat, de cadascuna de les formacions, van ratificar aquestes posicions. Aguilar, però, malgrat ser militant dels Comuns, va dir que calia fer cas a Podem, ja que la seva aportació al debat, en nombre de militants, havia estat majoritària, i hi havia més gent d'aquesta coalició en contra dels pressupostos que a favor.

Sense que es trobés cap mètode per resoldre la controvèrsia, Aguilar va votar finalment «no» als pressupostos de l'alcalde, Pau Ricomà, iniciant així la seva separació de Catalunya en Comú.

Aquest partit va anunciar, després de la seva expulsió, el projecte de «creació d'una comissió gestora per pilotar els canvis que cal fer en aquesta nova etapa que s'obre a la ciutat de Tarragona. Entre les seves funcions hi haurà la posada en marxa del procés que doni lloc a una nova comissió executiva i a una nova coordinació local en els propers mesos», tot i això, encara no s'ha anunciat la instal·lació de cap òrgan encarregat de tornar a la normalitat del funcionament.