«La calor que nosaltres podem aguantar, els gossos no la toleren»

Els veterinaris celebren que enguany s'han atès menys animals per cops de calor, però recorden que s'ha d'anar amb compte

Actualitzada 19/07/2022 a les 23:25

En plena onada de calor, les persones han hagut de buscar maneres per refugiar-se del roent Sol. Anar a la platja o a la piscina, entrar a un local amb aire condicionat o menjar-se un gelat són algunes de les opcions predilectes per combatre la temperatura. Malgrat tot, els humans no són els éssers que pitjor ho passen en aquesta època de l'any: els gossos poden estar en perill en cas d'exposar-se en excés a l'astre.

«Ells tenen un hàndicap: no suen. La seva manera de perdre temperatura corporal és mitjançant la respiració», explica Veronica Araunabeña, presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona. Pere Armengol, d'Arbor Clínica Veterinària, afegeix que aquesta mesura fisiològica «és insuficient» per adaptar-se a la situació climatològica actual, motiu pel qual els amos han d'estar molt atents i prendre mesures per prevenir arribar a casos extrems, com els cops de calor.

«Són molt delicats. La calor que nosaltres podem aguantar, ells no», assenyala la veterinària Laura Fuentes, de la clínica Les Corts. Amb tot, els tres professionals celebren que, aquest 2022, de moment, no han hagut d'atendre cap mascota per un cop de calor, a diferència del que passava anys enrere. Diferent és l'experiència de Samuel Patino. El propietari de l'Hospital Veterinari Dr. Patino reconeix que tots els estius ha d'atendre gossos per aquesta causa i que enguany no és l'excepció –si es veu el gos panteixant i amb problemes per respirar, es recomana aturar de seguida l'activitat física–. Raona, però, que cada cop són menys freqüents els casos que rep a la consulta, gràcies al fet que els amos són «cada vegada més conscients» de les responsabilitats que comporta tenir un animal i de com l'ha de cuidar correctament. Patino avisa que hi ha mascotes més «susceptibles» a la calor, com els gossos braquicèfals, és a dir, aquells que tenen el morro curt, com poden ser els bulldogs i els carlins. «No poden fer una passejada al migdia perquè tenen risc de patir un cop de calor», assenyala Fuentes.

Per tal de combatre les dificultats respiratòries que els pot generar l'elevada temperatura, Patino informa que, en casos de necessitat, existeix una intervenció quirúrgica per millorar la seva qualitat de vida, consistent en la resecció del paladar tou i l'obertura dels narius.

Els quatre veterinaris recomanen no treure a passejar la mascota a les hores de més calor del dia –aconsellen fer-ho a les primeres hores del matí o ja a la nit– i assegurar-se que tingui una hidratació correcta, portant sempre aigua a sobre quan es tregui al carrer. Araunabeña també proposa afegir glaçons a l'aigua per tal d'ajudar-los a baixar la temperatura corporal.

Un 2020 d'excepció

Durant l'etapa més crítica de la pandèmia, els centres veterinaris van ser considerats un servei essencial, motiu pel qual van poder continuar oberts. És per això que, malgrat una baixada inicial de visites arran del confinament, algunes clíniques van, fins i tot, incrementar el nombre d'intervencions totals el 2020. És el cas de l'Hospital Veterinari Dr. Patino. El seu propietari explica que, segurament, això es deu al fet que l'única «excusa» per sortir de casa era fer-ho acompanyat de l'animal, ja que la majoria de visites eren d'«assumptes irrellevants». Detalla, però, que en l'actualitat ja s'han recuperat les xifres prepandèmia.