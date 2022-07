Més de 26.200 persones visiten el Museu del Port l'any de la seva reobertura al públic

La xifra supera les dades prèvies a la pandèmia, amb l'excepció del rècord històric registrat l'any 2019, gràcies a l'increment de visites individuals

Actualitzada 18/07/2022 a les 20:46

El nou Museu del Port de Tarragona ha complert el seu primer any de vida. El 17 de juliol de 2021, l'edifici va reobrir les portes després d'una reforma integral que es va allargar durant mesos i que va servir per modernitzar les instal·lacions. Amb l'aniversari del seu renaixement, la directora del centre, Mercè Toldrà, celebra que no només s'ha recuperat el ritme d'assistència previ a la covid-19, sinó que s'ha superat amb escreix: malgrat que va haver-hi «part de pandèmia, en què l'accés a les activitats culturals estava restringit i els escolars no es podien desplaçar com era habitual», un total de 26.234 persones han visitat el museu durant els primers dotze mesos des de la seva reobertura, segons explica Toldrà. Tradicionalment, es passejaven pel recinte uns 23.000 ciutadans. La xifra del curs 2021-22 tan sols se situa per darrere de les dades del 2019, quan es va registrar el rècord històric de visitants, amb uns 30.000.

Per Toldrà, la clau dels bons resultats recau en el fet que les visites individuals s'han doblat (12.990 en els últims dotze mesos, per les 6.507 de l'any 2019). «És una visita de qualitat perquè no és induïda. Quan són grups escolars o de visitants, ho fan perquè ja està organitzada. D'aquesta manera, vens perquè tu vols veure el museu», analitza.

La directora del Museu del Port detalla que, cada any, les instal·lacions acullien entre 10.000 i 12.000 estudiants, uns registres que s'han reduït fins als 7.000 en l'últim curs. Pensa que, si no s'haguessin perdut aquestes visites per les restriccions sanitàries, potser s'hauria superat el rècord de 2019. «Sabem que no és que hagin deixat de vindre perquè no els interessi el museu, sinó perquè hi ha circumstàncies que ho han impedit», assenyala. A banda de la covid, menciona una sèrie d'inclemències meteorològiques durant el primer trimestre de 2022 que van obligar a cancel·lar activitats a l'aire lliure.

Amb tot, Toldrà es mostra optimista de cara al futur. Assegura que ja han consolidat les visites individuals, però reconeix que s'ha de continuar treballant perquè la gent «tingui curiositat per vindre». Tanmateix, considera que és clau recuperar les visites escolars i oferir altres propostes sobre el món del mar destinades a les famílies, com poden ser els concerts, les rutes teatralitzades o les activitats gastronòmiques. «Aquella excepcionalitat del 2019, hem d'intentar aconseguir que no sigui una excepcionalitat», afirma. O millor encara: «Si no, que ara poguéssim incrementar els números», conclou.

Novetats per al nou curs

De cara al nou curs, el Museu del Port té dos projectes entre mans per atreure nous visitants. D'una banda, s'està estudiant la possibilitat de crear audioguies en quatre idiomes –català, castellà, anglès i francès–, atès el retorn de turistes estrangers i la voluntat de fer el museu més accessible per a persones amb problemes de visió. L'altre gran pla consisteix a incorporar a l'exposició els derelictes de les dues naus que es van trobar el 2012 al pas subterrani de la plaça dels Carros. Només queda restaurar-los per adaptar-los a l'espai de les noves instal·lacions. «D'aquí a un any, jo crec que poden estar exposats», finalitza Toldrà.