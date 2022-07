Medi Ambient substituirà 54 boies de la costa de Tarragona per unes amb ancoratges ecològics

El projecte del Greenbelt'26, que té un valor total de 119.300 euros, compta amb una subvenció dels fons Next Generation

La conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona renovarà 54 boies de la costa tarragonina per unes de noves amb ancoratges ecològiques o de baix impacte. De moment, només es renovaran les que es troben dins de l'Espai Xarxa Natura 2000 Costes del Tarragonès, des del final de la platja Llarga fins al principi de Tamarit. «Començarem per aquí aprofitant que és una zona natural protegida, però la idea és que, en la mesura del que sigui possible, es puguin canviar totes les boies del terme municipal», expressa Eva Miguel, consellera de Medi Ambient. Al mes de juliol s'ha obtingut la resolució definitiva de concessió d'un projecte que es troba en una fase de planificació i que s'acabarà com a màxim l'any 2026.

Aquesta iniciativa, que té un valor total de 119.300 euros, forma part del Greenbelt '26, un projecte creat per l'Ajuntament de Tarragona per a millorar el conjunt de l'Anella Verda de la ciutat i desenvolupar propostes de caràcter mediambiental. Tot i que es tracta d'una acció que a priori no té tant impacte com la renaturalització del riu Francolí, que suposarà un terç del total de la subvenció de 3,3 milions d'euros que rebran dels fons Next Generation, o el desmantellament de la plataforma del Miracle, per a Miguel «també és important». Amb aquesta proposta, «volem fer un canvi de paradigma a la manera de relacionar-nos amb el nostre entorn i ataquem un dels problemes més greus que tenim, que és com estem explotant i maltractant el fons marí», explica la consellera de Medi Ambient.

Fins ara, les boies s'han enganxat amb una cadena a un pes mort de formigó, que s'enfonsaven sota l'aigua per deixar-les fixes a un lloc. «Aquestes estructures s'han col·locat d'una manera molt agressiva i han repercutit en la salut de la biodiversitat i l'orografia del fons del mar, a la llarga provoquen que no es pugui mantenir la fauna i flora marina», assegura Miguel. A més, quan aquests blocs de pedra es degraden, deixen substàncies nocives pel medi ambient. Un altre inconvenient és que quan els temporals mouen aquestes grans estructures de formigó, l'arrossegament malmet el substrat marí. Això fa desaparèixer les catifes naturals com les posidònies i altra flora que ajuda a retenir la sorra.

La consellera comenta que «després de temporals com el Glòria i per la poca cura que hem tingut del nostre fons marí durant dècades, quan venen llevantades la costa ja no mostra aquesta resiliència que tenia abans, ni existeix el retorn natural de la sorra que acostumàvem a veure». També apunta que d'aquests danys al substrat marí, no només en tenen culpa les boies tradicionals: «Les estructures rígides que es col·loquen al mar, com els ports, també afecten».

Amb el nou projecte, s'apostarà per un sistema més ecològic i menys intrusiu, amb uns ancoratges de baix impacte que es clavaran directament al terra del fons marí. Per ara, només se substituiran les de l'Espai Xarxa Natura 2000 Costes del Tarragonès, on hi ha 54 boies, però la intenció és estendre aquesta iniciativa tot el terme municipal, on hi ha un total de 274 boies tradicionals amb ancoratges de formigó (112 formen part dels canals d'entrada i sortida d'embarcacions i 162 dels abalisaments de les zones de bany). «Aquest és l'inici d'una nova manera d'entendre els ancoratges», conclou Eva Miguel sobre aquesta iniciativa.