Les obres de Ca l'Agapito i la volta romana del Pallol estaran llestes en el termini previst

L'Ajuntament de Tarragona ha renegociat el cost dels treballs, que s'han xifrat en 2 MEUR, arran de la pujada dels preus

Actualitzada 19/07/2022 a les 13:42

Nova oficina de turisme a l'Antiga Audiència

Les obres de rehabilitació de Ca l'Agapito i la volta romana del Pallol s'han reprès aquest dilluns dos mesos més tard del que estava previst. El conseller de Patrimoni de Tarragona, Hermán Pinedo, ha recordat que el retard es deu a les restes arqueològiques trobades aquest febrer i a conseqüència de la negociació per actualitzar el preu dels costos arran de la pujada de la inflació. Amb tot, Pinedo ha assegurat que els treballs a l'edifici de Cal Agapito estaran enllestits al febrer de l'any vinent, tal com es preveia, i que els de la volta romana, un dels principals espais del projecte Porta Tàrraco, ho estaran al desembre. Ambdues actuacions tindran un cost de 2 milions d'euros i han rebut una subvenció de l'1,5% Cultural de l'Estat.La grua, de 40 metres d'alçada, estarà instal·lada durant uns tres mesos i servirà per traspassar les bigues per damunt de la muralla romana i, així col·locar una estructura metàl·lica que garantirà la seguretat de l'edifici de Ca l'Agapito. «Canviarem l'esquelet per dins i, per tant, serà molt més segur i podrem actuar amb tranquil·litat», ha afirmat el conseller. Pinedo ha explicat que els treballs s'han endarrerit dos mesos per culpa dels jaciments medievals trobats al mes de febrer i per la pujada del cost dels materials, que ha provocat que s'hagués de renegociar el contracte.En concret, s'han actualitzat els preus dels costos amb un increment d'un 20%, tal com regula la llei de contractes del sector públic. «L'obra de Ca l'Agapito és d'1,2 milions d'euros, que ara amb l'actualització de preus pujarà una mica més. Pel que fa al projecte de Porta Tarraco són 600. 000 euros, en total, l'actuació de la plaça del Pallol estarà al voltant de 2 milions d'euros», ha apuntat el regidor. Tot i aquests entrebancs, Pinedo ha assegurat que les obres estaran acabades en el termini previst inicialment. «Amb la instal·lació de la grua arribem a temps pel projecte de Porta Tarraco, que ens preocupava moltíssim», ha comentat.Així, es preveu tenir enllestits els treballs de recuperació de la volta romana, dins el projecte de Porta Tarraco, pel desembre d'enguany i la rehabilitació de la façana de Ca l'Agapito al febrer de l'any 2023. Un cop s'acabin aquestes intervencions, el conseller ha assenyalat que l'objectiu és la creació d'un gran museu d'història de la ciutat. Amb tot, el projecte es plantejaria de cara al pròxim mandat.A banda, Pinedo també ha explicat que les obres a l'Antiga Audiència avancen a bon ritme i que es preveu que la nova oficina de turisme hi pugui estar instal·lada el pròxim mes d'octubre. En canvi, la licitació de la guingueta del Camp de Mart ha quedat deserta per segona vegada. «Estem buscant fórmules per solucionar aquest problema i trobar una empresa que faci aquesta obra, que està valorada en 230.000 euros», ha tancat.