La URV aborda la situació del sistema universitari català amb el ministre d'Universitats

S'han tractat aspectes com el finançament universitari, l'accés a la universitat i l'ocupabilitat dels estudiants

Actualitzada 19/07/2022 a les 07:41

El Consell de Direcció de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha abordat amb el ministre d'Universitats, Joan Subirats, la situació de la institució i del sistema universitari català.El rector de la URV, Josep Pallarès, al costat dels vicerectors i comissionats, ha mantingut aquest dilluns una reunió amb el ministre, en la qual s'han tractat aspectes com el finançament universitari, l'accés a la universitat i l'ocupabilitat dels estudiants, ha informat la URV.El valor de la institució com a referent i motor social al territori i l'aposta del Consell de Direcció per avaluar la qualitat de la recerca són altres temes que s'han abordat en la trobada.Joan Subirats també s'ha reunit amb cinc investigadors que li han presentat les línies de recerca en les quals estan treballant i li han plantejat els seus reptes i necessitats com a investigadors.Segons la URV, s'han reunit amb Joan Subirats els investigadors Robert Sala Ramos, del Departament d'Història i Història de l'Art i director de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social; Endrius Cocciolo, del Departament de Dret Públic; Mònica Bulló i Fernando Zamora, de Bioquímica i Biotecnologia, i Ciara O'Sullivan, del Departament d'Enginyeria Química.La visita d'avui és la primera de Joan Subirats a la URV des que Josep Pallarès va ser nomenat rector a principis del mes de juny passat, després d'aconseguir el 57% del vot ponderat i desbancar María José Figueras, que es presentava a la reelecció com a rectora i que va obtenir el 42% dels sufragis.