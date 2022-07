L'Ajuntament de Tarragona busca allotjament per les persones que han ocupat l'edifici del Metropol

El consistori assegura que l'immoble no compleix les condicions d'habitabilitat

Actualitzada 19/07/2022 a les 13:00

L'Ajuntament de Tarragona treballa per trobar una solució habitacional per als tres ocupes que viuen a l'edifici del Teatre Metropol. L'equip de govern assegura que es va assebentar fa una setmana de l'ocupació i, des de llavors, diu, va iniciar un procediment intern per coordinar la conselleria de Béns i Patrimoni, la Guàrdia Urbana i els Serveis Socials per tal de resoldre aquesta problemàtica.Segons ha explicat el conseller Hermán Pinedo, l'immoble no compleix amb les condicions d'habitabilitat, malgrat les actuacions de conservació i manteniment fetes l'any passat. «Hi estem treballant per garantir la seguretat d'aquestes persones sense sostre perquè puguin tenir una vida digna», ha afirmat aquest dimarts.