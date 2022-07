El Tribunal d'Estrasburg admet a tràmit el cas de les víctimes de la Loveparade

La família de Clara Zapater no accepta que la justícia alemanya tanqués el cas, i el Tribunal de Drets Humans els dona la raó i seguirà treballant

Actualitzada 18/07/2022 a les 20:31

El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha admès ha tràmit la demanda de Francisco Zapater, un dels pares dels 21 nois i noies mortes durant una allau humana a la ciutat alemanya de Duisburg el 24 de juliol del 2010, quan celebraven la Loveparade. Aquest procediment havia decaigut anteriorment davant la justícia alemanya basant-se en el principi que es tractava d'un procés penal complex, i que d'acord amb les lleis d'aquell país, quan en un procés d'aquestes característiques han passat deu anys sense que s'hagi arribat a cap conclusió, el cas prescriu. La família de Clara Zapater, una de les víctimes, s'havia mostrat sempre en desacord amb aquest principi, per creure que, en realitat, es tracta d'un estímul per no resoldre les situacions complexes, i havia acudit al Tribunal d'Estrasburg demanant que es respectés el seu dret a obtenir una reparació en justícia. El fet que aquesta instància de la Unió Europea hagi pres en consideració aquest posicionament ha estat interpretat com un pas endavant per la família de la víctima.

Admissió a tràmit

Segons Francisco Zapater, «sabem que les peticions al Tribunal d'Estrasburg es descarten en un percentatge del 90%. El fet que la nostra hagi estat admesa a tràmit ens dona esperança». Zapater és conscient que, segons les mateixes estadístiques, el Tribunal Europeu de Drets Humans només dona la raó a un 1% dels demandants, però creu que el que ara cal fer és «esperar el desenllaç», que pot trigar anys. Afegeix que després del cas de la Loveparade, a Madrid va succeir la tragèdia del Madrid Arena, el 2012, també una allau humana durant una festa que va causar cinc víctimes mortals. En aquest cas l'afer va arribar a judici en un període raonable i hi va haver condemnes.

Zapater, que és advocat de professió i, en el moment dels fets era regidor de l'Ajuntament de Tarragona, centra la seva acusació en el sistema judicial alemany. «Esperem», explica, «que un tribunal europeu digui clarament que l'estat Alemany ha vulnerat els drets d'una víctima», remarca.

Explica, a més, que si obtinguéssin una sentència favorable, la resolució judicial es podria utilitzar per demanar la reforma de les lleis penals i processals alemanyes, perquè «si no es modifiquen i tots els processos penals caduquen als deu anys, molts delictes quedaran sense resoldre». «Tenim esperança que es farà justícia», continua, «i jo penso seguir demanant-la mentre la salut m'ho permeti», diu, en memòria de la seva filla.

L'allau humana de la Loveparade va ser un accident generat pel pànic que tingué lloc durant la celebració del festival de música electrònica el 24 de juliol del 2010 a Duisburg. Van morir 21 persones i com a mínim unes altres 511 van quedar ferides. La majoria de les víctimes van resultar alemanyes (14), però n'hi va haver dues de catalanes, i altres procedents de diversos països: Austràlia, Xina, Països Baixos, Itàlia i Bòsnia i Hercegovina.

El judici es va arxivar i, actualment, només dues parts han quedat litigant, en aquest cas a Estrasburg: la família de Clara Zapater i la de la jove italiana morta a la mateixa allau.