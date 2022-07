Ricardo Mandrá i Pep Garcia culminen el camí de Sant Jaume solidari a favor de l'Afanoc

La consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona ha rebut aquest dilluns els dos esportistes del Club Ciclista Campclar

Actualitzada 18/07/2022 a les 16:28

La consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, ha rebut aquest dilluns els ciclistes Ricardo Mandrá i Pep Garcia després de la tornada del Camí de Sant Jaume, que van recórrer en bicicleta del 8 al 18 de juny per donar visibilitat i recaptar fons a favor d'Durant la trobada, els esportistes, que formen part del Club Ciclista Campclar, han explicat a la consellera que ha estat «un repte dur per les altes temperatures, però molt gratíficant pel suport enorme trobat durant el camí, tant de particulars com d'entitats i administracions».Els esportistes han fet esment especialment a Turisme de Lleida, que gràcies a la col·laboració amb Tarragona Turisme va realitzar una recepció que han volgut agrair.Des d'Afanoc Tarragona, expliquen que han recaptat 460€ que «ajudaran a continuar acompanyant i atenent tots els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies que ho necessiten». «Ara bé» –afegeixen—, «a banda de la recaptació econòmica, la iniciativa ciclista ha ajudat a donar visibilitat al projecte i serveis que oferim, des de la Casa dels Xuklis a Barcelona fins a les seus a Tarragona i Lleida: sens dubte, ha estat un gran exemple d'implicació i solidaritat».Paral·lelament a la vessant solidària, els ciclistes van promoure durant el trajecte el cicloturisme com una activitat turística i familiar sostenible i van fer difusió de material informatiu i promocional de Tarragona Turisme com ara el plànol turístic de Tarragona, el dossier de Tarragona Patrimoni de la Humanitat i el de la Ruta dels primers cristians de Tàrraco.