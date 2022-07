Rebeca monasterio, flamenc 100%

La gran figura del flamenc català portarà el seu espectacle 'Con alma de mujer' aquest divendres, 22 de juliol, al cicle Surt a la fresca de la Canonja

Actualitzada 17/07/2022 a les 22:38

Un espectacle ple d'energia i força, fins i tot salvatge, molt femení, que reflecteix l'empoderament de la dona, i amb una tècnica impecable. Tot això és Con alma de mujer, l'espectacle que Rebeca Monasterio portarà a la Canonja aquest divendres. La bailaora barcelonina encapçalarà un grup d'artistes entre els quals hi ha músics, cantaors i un espectacular cos de ball format per joves promeses del flamenc. Al davant, la mateixa Rebeca i Dani Cortés, dos professionals amb una trajectòria extensa i reputada, que arriben a la Canonja amb un espectacle que ells mateixos anuncien com «100% flamenc».

Con alma de mujer recull la història de la mateixa protagonista, des que, de ben petita, va decidir que es volia dedicar al ball, fins arribar a convertir-se en la professional de referència que és en l'actualitat. Tot plegat, a partir d'un flamenc que la pròpia artista defineix com «pur, racial, antic i actual a la vegada, que ha evolucionat partint del flamenc d'antaño».

Sobre l'escenari, Rebeca Monasterio estarà acompanyada d'un grup de joves talents, com és el cas d'Alba Rubio Ortega, La Rubio. A més, l'espectacle compta amb una petita sorpresa, l'aparició d'Alegría Cortés, la filla de set anys de la bailaora, que fa el paper de la seva mare quan era petita, en unes escenes en què es barregen el talent i l'emoció. «És un espectacle que té moltes coses que poden enganxar al públic, començant per la mateixa història, que és com una pel·lícula», detalla Rebeca Monasterio.

Cinthya Rodríguez, Alba Rubio, Martina Boza, María Cabezudo, Alegría Cortés i Sonia Cantillo són les ballarines que acompanyen Cortés i Monasterio. Amb elles, Adán Jiménez (guitarra); Jose Córdoba Mosquito (cajón) i Miki Fernández i Tin Cortés (cante).

Rebeca Monasterio (Barcelona, 1988) va començar a ballar als set anys. Es va formar al costat d'artistes com Farruquito, Antonio Canales, Juan de Juan o La Tana, amb qui també ha compartit escenari. A més d'actuar als tablaos més importants del país, també és formadora de joves promeses i ha impartit masterclass per tot el món. En l'actualitat, és considerada una de les millors bailaoras de flamenc catalanes.

Con alma de mujer es podrà veure a la Rambla 15 d'abril de la Canonja divendres 22 de juliol a les 22.30 h. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat.