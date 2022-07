«El PMUS marcarà uns objectius a llarg termini independents de qui governa»

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible posarà èmfasi en la descarbonització i el transport públic

Actualitzada 17/07/2022 a les 20:40

Roger Freixa

L'Ajuntament de Tarragona comença a treballar en la confecció del futur Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), un document que recollirà la importància de la descarbonització i el transport públic. «Ja estem anant cap a aquesta direcció sense la necessitat d'un pla. Ara bé, el PMUS ens ajudarà a posar ordre i marcar uns objectius a llarg termini independents de qui governa», explica el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig.

El PMUS, de la mateixa manera que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el Pla Integral de la Part Baixa, tindrà un procés participatiu. «Decidirem que es vol des de diverses perspectives complementàries i molt interessants», exposa Puig sobre un document de «molta influència per millorar la qualitat de vida de la ciutat». El conseller de Mobilitat destaca algunes de les diferents actuacions executades per l'actual equip de govern en el marc de la descarbonització: les peonitzacions de carrers, les ampliacions de voreres, els carrils bici, el ciutat 30, els aparcaments dissuasius o els autobusos d'hidrogen, entre altres. «Volem una ciutat que afavoreixi els vianants, els ciclistes, les persones amb mobilitat reduïda i el transport públic», assenyala Puig.

«Un pla d'aquestes característiques encaminarà tots els governs posteriors cap a la direcció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)», afegeix el conseller. La redacció del PMUS, ara en procés de licitació, estableix un programa d'actuacions per als pròxims sis anys. La previsió per tenir-lo acabat és d'un any.

El procés participatiu tindrà en compte grups d'interès i diferents sectors relacionats. El Consell Municipal de la Mobilitat serà l'òrgan institucional amb el qual s'efectuarà la presentació dels treballs, la recollida d'aportacions i la validació dels models definitius. Per dur a terme la redacció, es realitzarà una avaluació ambiental, la qual haurà d'aprovar la Generalitat. «El PMUS té la importància vital de canalitzar totes les energies cap a una mobilitat que permeti el màxim de moviments possibles amb el mínim cost d'aire contaminat, soroll i espai. Afavorir que més gent es pugui moure per la ciutat dona dinamisme, vida social i millora l'economia», resumeix Puig.