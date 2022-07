La instal·lació d'alarmes es dispara per por a les ocupacions de domicili

Durant la pandèmia es va incrementar un 50% i, des d'aleshores, augmenta entre un 11 i un 14% cada any

La instal·lació de sistemes de seguretat als domicilis s'ha disparat en els últims anys per por a les ocupacions. De fet, durant la pandèmia de la covid-19, «l'augment d'instal·lació d'alarmes va incrementar-se d'un 50%», segons paraules del propietari de Vissegur Grup, Marc Garcia. «La gent que tenia segones residències tenia por que els ocupessin perquè no podien desplaçar-s'hi i això ens va comportar molta feina durant l'estiu de 2020», afegeix. El gerent d'ADT, Iván Sanz, coincideix plenament amb Garcia en aquesta qüestió: «La demanda de l'estiu de 2020 va ser molt forta –explica– perquè la gent tenia por a les ocupacions».

El gerent de Plana Fàbrega Tarragona, Josep Maria Escoda, assegura que, si bé ha augmentat el nombre d'alarmes que s'instal·len des de la pandèmia, l'increment es va començar a produir a partir de 2018. Pel que fa a sistemes de seguretat connectats a centrals receptores, és a dir, amb comunicació directa amb la policia, «l'increment que es registra des de 2018 és d'entre l'11 i el 14%». Per a Garcia, de Vissegur Grup, «aquests creixements són la norma en moments d'incertesa econòmica». «En èpoques de crisi econòmica, el sector sempre va a l'alça», comenta. «El fet que la gent no pugui arribar a final de mes genera més vandalisme i més robatoris i això fa que la gent vulgui tenir una casa segura i s'acaba instal·lant una alarma», afegeix. L'augment de la inflació en els últims mesos, segons Garcia, provoca que molta gent «ho estigui passant malament i això acaba provocant més demanda en el nostre sector».

Pel que fa als diferents sistemes de seguretat, se'n poden instal·lar de dos tipus: connectats a una central receptora, amb avís a la policia, o d'autogestió. Aquestes últimes són les que més instal·la l'empresa Segurmón. Segons el seu gerent a Tarragona, Oriol Garcia, «nosaltres hem notat un augment important de la instal·lació d'alarmes d'autogestió», les que es poden controlar amb el telèfon mòbil, per exemple. Actualment, un 60% de les alarmes instal·lades per aquesta empresa són d'autogestió i el 40% són connectades. «Pots tenir un bon sistema de seguretat que controles tu mateix i així t'estalvies haver de pagar una quota mensual», apunta. En el cas de Vissegur Grup, la situació és completament la contrària. Marc Garcia explica que «alarmes d'autogestió pràcticament ja no en muntem, la majoria són alarmes connectades». «De fet, una alarma sense connexió a una central receptora no té massa sentit», afegeix.

Cases particulars

En una qüestió on tots coincideixen és en què cada cop és més habitual la instal·lació d'alarmes en cases particulars i no només en empreses. Marc Garcia apunta que «els xalets de nova construcció incorporen alarmes en el 95% dels casos». Per la seva banda, Josep Maria Escoda, de Plana Fàbrega, assegura que «les alarmes ja no són només per a segones residències, s'ha pres consciència de la importància de sentir-nos segurs a casa». Pel que fa a les zones on hi ha més demanda, tots coincideixen a dir que és més important en els municipis de costa, però a les cases i xalets de l'interior «cada cop se'n posen més», apunten. Tot i que continua sent més nombrós el número d'alarmes en xalets, «comencem a veure una tendència d'instal·lar-les també en pisos»,