Gegants i castells omplen de vida el Serrallo per a les festes de la Mare de Déu del Carme

Milers de persones han gaudit d'un cap de setmana d'activitats al barri marítim

Actualitzada 17/07/2022 a les 22:22

Una mare esquitxava la seva filla amb aigua d'una font ahir al migdia durant la trobada gegantera al Serrallo. La calor era infernal, com de costum a l'estiu dels últims anys, però la gent tenia ganes de gaudir, d'omplir els carrers del barri marítim d'alegria i celebrar les activitats organitzades en el marc de les festes de la Mare de Déu del Carme. El viatge amb golondrina, els gegants, la diada castellera i els cossos i cucanyes van amenitzar la jornada de diumenge, darrer dia festiu.

«La gent sempre ens sorprèn, la resposta ha estat molt positiva», exposava el veí i membre de l'associació de veïns Albert Ramos, qui durant les nits de divendres i dissabte, sobre l'escenari i darrere d'una taula de mescles, es va convertir en DJ Rayo. Un vídeo durant l'actuació demostra l'afluència de persones que hi van participar en els concerts, però la tònica es va repetir en la resta d'activitats.

«Ha estat increïble, la gent té ganes de festa i de passar-s'ho bé», va sintetitzar el vicepresident de l'entitat veïnal, Rafael Lluís, durant la trobada gegantera, en la qual van participar nou colles. L'activitat va reunir a grans i petits, els quals van poder celebrar, després de dos anys a causa de la pandèmia, el 30è aniversari dels gegants del Serrallo, la Carme i en Pere. «Sempre intentem organitzar activitats per a totes les edats», va manifestar Lluís.

La consellera de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzmán, també va aprofitar la jornada per gaudir en família i va valorar molt positivament el paper de l'Associació de Veïns del Serrallo: «Se'ls ha d'agrair tota la feina feta per dinamitzar les festes i el barri». Al seu torn, el president de l'entitat, David Martín, content pels resultats obtinguts aquests darrers tres dies, va voler destacar «l'escrit del veí Josep Cueto, de Ca Ralenes, qui va homenatjar i va saber plasmar l'esperit d'una generació de dones serrallenques». El relat, que fa un recorregut per la història del barri, es va verbalitzar durant el pregó.

Ahir, després de la trobada gegantera, va arribar el torn dels Xiquets del Serrallo, els Castellers de Lleida i els Xiquets de Reus, els quals es van reunir a la plaça de Sant Magí per celebrar la diada castellera. Un ambient optimista i festiu va ajudar a enlairar les diverses estructures. Les gralles acompanyaven l'expectació del públic abans que aquest trenqués en aplaudiments cada vegada que l'enxaneta tocava el cel o quan es descarregava el castell.

La celebració no només va reunir veïns del Serrallo, sinó també d'altres barris de Tarragona o d'altres ciutats o municipis. «He vingut a passar el cap de setmana i, quan he sabut que hi havia diada castellera, he vingut. M'encanten els castells, són sempre impressionants», expressava Lluís López, veí de Barcelona amb un apartament a Salou.