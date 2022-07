Fa escala al Port el primer creuer de la naviliera MSC amb destí a Itàlia

Port Tarragona espera que el sector creuerista aporti 70.000 passatgers a la ciutat, amb un total de 38 visites

Actualitzada 18/07/2022 a les 07:12

Josep M. Peena

El creuer MSC Bellíssima, de la naviliera Mediterranean Shipping Company (MSC) va ancorar ahir al port de Tarragona amb prop de 5.000 passatgers a bord., que estan seguint una ruta a través de la Mediterrània cap a Itàlia. En ser el primer cop que aquesta nau entrava al port tarragoní, representants de l'Autoritat Portuària van intercanviar amb el capità del vaixell plaques commemoratives de l'esdeveniment, com es tradició cada cop que una embarcació fa el seu primer viatge a un port. El MSC Bellísssima va salpar a les 7 h. de la tarda cap a la seva nova destinacio, Génova, després que els viatgers fessin, durant tot el dia, excursions a Tarragona des del Moll de Balears, on el creuer els esperava.

Núria Obiols, en representació de l'Autoritat Portuària, va fer acte de lliurament d'una placa amb una reproducció de l'antic far del port al comandant de la nau, el capità Roberto Leotta. Aquest va remarcar que «MSC fa una aposta per llocs molt atractius per a la gent que els agrada la Mediterània. Estic segur que els passatgers que no hagin estat mai a Tarragona els agradarà molt», va dir.

El vaixell venia de València, on havia començat el seu periple, i després de Tarragona recorrerà Gènova, Livorno (amb connexions amb Pisa i Florència) i Nàpols, amb connexions amb Pompeia. Després la nau tornarà cap a València. Obiols va informar a Leotta que, segons les previsions de l'Autoritat Portuària el pròxim any ja es comptarà amb una terminal per atendre els passatgers que embarquen i desembarquen.

Leotta va remarcar que està molt orgullós «de ser el primer capità de la seva companyia que toqui terra a Tarragona». Al mateix temps va elogiar les condicions del port, afirmant que l'accés i la maniobra havien estat molt fàcils de fer, perquè aquí «disposem de molt d'espai».

Serveis

El creuer MSC Bellíssima disposa de tots els serveis per mantenir els viatgers en activitat, si així ho desitgen. Té 20 bars i salons, 10 restaurants, un cine, dos teatres, un spa, botigues, un casino, una sala de jocs, un saló de bellesa i una discoteca, a més de 5 ascensors per facilitar la comunicació entre totes aquestes instal·lacions.

Els passatgers disposen de 2.217 camarots per hostatjar-se, el que dona a la nau una capacitat d'acollida de 5.686 persones, amb una tripulació màxima de 1.900 tripulants. Presenta un total de 14 cobertes. L'interior de la nau, construïda el 2019, ha estat dissenyada perquè ofereixi un entorn de luxe, amb una escala circular central profusament decorada que obre pas a una galeria vorejada d'establiments, com ara cafeteries, gelateries i botigues. També disposa de dues piscines.

El pes total de la nau, que ara com ara és el vixell insígnia de MSC, és de 171.598 tones, i fa 315 metres de llarg per 43 d'ample. El MSC Bellíssima també farà escala a Tarragona els diumenges 31 de juliol, 21 d'agost, 4 i 25 de setembre, 9, 16 i 23 d'octubre i el divendres 11 de novembre prendrà el relleu el creuer MSC Magnífica.

El Port de Tarragona ha elevat recentment fins a 70.000 els passatgers de creuers que rebrà aquesta temporada. Les previsions inicials apuntaven que es rebrien entre 55.000 i 60.000 persones i es farien 38 escales. Des del port tarragoní ja es va valorar positivament aquestes xifres que retornaven a la normalitat, segons van explicar. Tot i l'increment de 20.000 creueristes, aquests representen gairebé la meitat de viatgers assolits l'any 2019, els quals es van xifrar en 128.000. L'augment de passatgers es deu a la incorporació de vuit escales noves d'MSC Cruises a l'escala ja prevista inicialment, que sumen un total de nou. Des de l'inici de la temporada, el port ha rebut una desena de creuers i uns 12.000 passatgers.

Cal afegir que El Port Tarragona desenvolupa un projecte singular de creuers de manera consensuada amb els representants del Camp de Tarragona i de la Costa Daurada. La Taula Institucional de Creuers, creada recentment, és l'espai de col·laboració en el que institucions, administracions, empreses i universitat cooperen per desenvolupar un model sostenible. Es tracta d'un projecte que s'ha treballat per diversificar les visites a tot el territori i no centrar-les en una única destinació. D'aquesta manera, des del moment en què es fa la comercialització del destí turístic, com des del moment en que s'oferten les sortides, els creueristes opten per múltiples destinacions que abasten tot el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb les pròpies ciutats de Tarragona, Reus o Vila-seca. Es tracta de donar a conéixer tot el territori, perquè sigui accessible a aquesta mena de turisme.