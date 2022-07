Els socialistes presenten una bateria de mesures per combatre els efectes del canvi climàtic

El diputat del PSC per Tarragona, Rubèn Viñuales, aposta per crear una empresa energètica municipal mixta

Actualitzada 18/07/2022 a les 13:54

El diputat del PSC per Tarragona, Rubèn Viñuales, ha proposat aquest matí «dur a terme un pla d'eficiència energètica a totes les dependències municipals de l'Ajuntament de Tarragona per poder estalviar energia».També aposta per fer una reserva del 2'5% dels terrenys municipals del planejament urbanístic per tal de què siguin objecte d'energies renovables. «Hem de repartir per tot Catalunya aquesta coresponsabilitat de generar energies renovables o tenim el perill de què s'acumuli tot a la nostra província», assegura Viñuales.A més, considera que la creació d'una empresa energètica municipal mixta permetria aprofitar el knowhow de les empreses privades però mantenint aquest control públic sobre aquesta producció d'energia que al final suposarà crear una comunitat de tots els particulars que ja tenen a dia d'avui plaques solars.Viñuales també ha defensat instal·lar plantes fotovoltaiques als sostres de les edificacions dels polígons industrials «de tal manera que formin part d'aquesta comunitat energètica municipal».El portaveu socialista ha subratllat que «Tarragona ha de ser colíder en aquesta Vall de l'Hidrogen Verd impulsada per la Universitat Rovira i Virgili. Nosaltres impulsarem aquest projecte, amb una correlació amb el Port de Tarragona que necessita biogàs».