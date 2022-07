El PP-9 es convertirà en una nova zona residencial i verda de Ponent

El govern, amb el futur POUM, li donarà ús a l'espai per dinamitzar els barris i crearà itineraris naturals connectats al centre

Actualitzada 17/07/2022 a les 22:26

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, a través del futur Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), transformarà el Pla Parcial 9 en una zona d'ús residencial. «Serà un barri nou que generarà habitatges i muscularà La Floresta, l'Albada i Parc Riuclar», explica el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. Alhora, es generaran itineraris naturals a tot Ponent per tal de donar-li continuïtat a l'Anella Verda des d'Horta Gran. «L'Anella Verda arribarà a Campclar i Bonavista», assenyala Puig.

El consistori, mitjançant el canvi d'ús, vol acabar amb l'abandonament del PP-9 generant habitatges. «Farem un barri que donarà rellevància a la vida que hi ha a l'altra banda de la T-11, i això és molt important. Tots els barris de la zona guanyaran molta força per aconseguir equipaments», exposa el conseller de Territori. D'altra banda, el PP-9 tindrà, cap a l'oest, precisament una zona per instal·lar equipaments de barri i de ciutat i una altra zona per a altres usos, com podria ser el comercial. En algun d'aquests espais hi aniria el nou hospital de la promotora Thor.

A més a més, la creació d'aquest barri generarà un continu de zones verdes que connectaran amb el parc agrari d'Horta Gran i seguiran en direcció a l'Anella Mediterrània fins a arribar a Campclar i Bonavista. «Per tant, crearem camins per circular des de Ponent cap al Francolí i cap a tot Llevant per l'Anella Verda. Cohesionarem Tarragona amb espais residencials de qualitat i zones verdes de qualitat», comenta Puig.

D'aquesta manera, també es duran a terme actuacions en els vials per tal de garantir bones voreres, bon arbrat, bancs a l'ombra i carrils bici. La intenció de l'equip de govern és unir tot Ponent amb el centre i la resta de la ciutat i que els veïns d'una banda i l'altra puguin seguir itineraris naturals per accedir a l'altre costat del pont del Francolí sense necessitat d'agafar el cotxe.

En aquesta línia, el futur POUM també li donarà la condició de sòl no urbanitzable a la majoria d'Horta Gran. I entre la T-11 i l'N-340, s'urbanitzaran els terrenys que connecten el centre i Ponent per generar un nou barri i convertir les dues carreteres esmentades en avingudes amb carrils bici i bones voreres. Tal com defineix Puig, aquest espai serà la peça que completi el trencaclosques i uneixi els costats est i oest del Francolí. «No estem d'acord en marginar Ponent», expressa el conseller de Territori. Aquesta iniciativa es completarà amb l'ampliació del pont del Francolí per part de l'Estat.

Terres Cavades, la Budellera i Mas d'en Sorder també seran zones que amb el futur POUM es declararan no urbanitzables, amb la finalitat que tots els tarragonins puguin accedir fàcilment a espais naturals. Segons assegura Puig, una de les intencions és que els veïns de Ponent, per exemple, puguin arribar fins a la platja Llarga a peu o en bicicleta.