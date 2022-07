Salou 'tira l'art' per les festes de la Verge del Carme a la platja de Ponent

La recreació d'aquesta tradició marinera va anar a càrrec de la Societat de Pescadors Santa María del Mar

La Societat de Pescadors Santa María del Mar va organitzar ahir a les 20.30 hores del vespre la 'Calada de les Malles', una recreació de l'antic art de pesca de 'tirar l'art', que utilitzaven els pescadors de Salou en el passat. A la platja de Ponent es va poder reviure la tradició marinera de la vila amb aquest acte, coincidint amb la festivitat de la Verge del Carme.Aquesta tècnica artesanal consisteix en calar les xarxes des d'una embarcació per després estirar-les amb tracció humana des de la platja. A la sorra, la gent s'aferra un tros de corda a cada cama i quan estiren es va acostant la xarxa, que atrapa tots els peixos que es troba pel camí com si fos una bossa. Es tracta d'un art molt antic que és especialment adequat per platges arenoses i de pendent suau com les de la Costa Daurada.Prèviament, els Gegants de Salou, Maria del Mar i Ramon, sota el ritme dels Grallers La Tarota, van passejar i ballar per l'Espigó del Moll i el Passeig Miramar, per acabar presenciant la 'Calada de les Malles'. Les festes del Carme van continuar a Salou amb una sardinada popular i una cantada d'havaneres a la mateixa platja de Ponent.