S'espera que l'onada de calor acabi dilluns amb un descens gradual

Avui passaran de nivell vermell a taronja les comarques de Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Alt Camp, i el Tarragonès es mantindrà en verd

Actualitzada 17/07/2022 a les 10:45

Baixada gradual a partir de dilluns

L'onada de calor que afecta a Catalunya des de fa cinc dies podria acabar el dilluns i desaparèixer del territori el dimarts després de dues jornades en les quals les temperatures seran altes, també a la nit, però aniran baixant gradualment, segons l'última predicció del servei meteorològic Meteocat.El Meteocat va emetre ahir un avís per calor per avui diumenge en el qual romanen en nivell vermell, per risc molt alt, les comarques de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Segrià, Garrigues, Conca de Barberà, Urgell, Pla d'Urgell, Anoia, Segarra, Noguera, Bages, Moianès, Osona, Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, els dos Pallars, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Cerdanya, Ripollès i Garrtoxa.Per avui, es preveu que passin de nivell vermell a taronja les comarques de Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, La Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Baix Empordà i Alt Empordà.A més, avui es mantenen en nivell verd, sense risc per calor, les comarques de Maresme, Garraf i Tarragonès. Segons el Meteocat, en general, la temperatura serà semblant encara que la màxima podria ser lleugerament més baixa.L'ambient continuarà sent molt calorós, ja que la mínima, en conjunt, no baixarà dels 20 graus i dels 25 en punts del litoral i en cotes mitjanes.La temperatura mínima serà lleugerament més baixa dilluns, excepte a l'extrem nord del país, on serà igual o lleugerament més alta. En conjunt, no baixarà dels 20 graus i dels 25 en punts del litoral i en cotes mitjanes. La màxima serà similar o lleugerament més baixa, sobretot en punts de la depressió central i al prelitoral, encara que l'ambient continuarà sent molt calorós.Per dimarts, Meteocat pronostica que totes les comarques hauran superat l'onada de calor extrema i es trobaran en nivell verd a excepció de dues de l'Empordà, que figuren en nivell groc.