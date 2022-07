Les famílies hi poden trobar tallers per fer conjuntament i servei de guarderia infantil, amb jocs i iniciatives educatives i d'entreteniment

Actualitzada 16/07/2022 a les 12:40

El Patronat Municipal de Turisme de Salou, en col·laboració amb la regidoria de Foment de l'Esport, ha posat en marxa, aquests mesos d'estiu, l'Espai Familiar de Platja i el servei de mini-club, a la platja de Llevant, al costat de la plaça de les Comunitats Autònomes.

L'alcalde i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, ha recordat que «Salou és una destinació certificada en Turisme Familiar per l'Agència Catalana de Turisme (ACT), des de l'any 2003; va ser el primer municipi de Catalunya en obtenir aquesta certificació». En aquest sentit, «les nostres platges estan sempre preparades perquè les famílies, adults i petits, puguin gaudir d'una oferta d'entreteniment adaptada a les seves necessitats i gustos».

Per la seva banda, el regidor de Foment de l'Esport, Daniel López, ha explicat que «les activitats esportives que es realitzen a l'Espai Familiar de Platja tenen molt bona acollida per part de residents i visitants, ja que aprofiten el fet d'anar a la platja, per practicar esport a l'aire lliure».

Pel que fa a l'Espai Familiar de Platja, és un lloc on les famílies poden trobar la seva estona per jugar, fer esport o bé participar en tallers d'activitats lúdiques junts, de la mà dels monitors que les dirigeixen. L'oferta és gratuïta i no cal reserva prèvia. En aquests cas, els pares, mares o tutors han de romandre amb els infants en tot moment. L'horari és de dimarts a diumenge, de 17 a 20 h.

D'altra banda, el miniclub compta amb un espai obert i ombrejat de 200 metres quadrats, adreçat als més petits, nens i nenes d'entre 4 i 10 anys, on poden gaudir d'activitats com jocs dirigits, tallers o jocs d'aigua. Aquest servei cal reservar-lo amb antelació i el pagament és per hores, ja que els pares i tutors poden deixar els infants a càrrec dels monitors, durant un màxim de 2 hores. El preu d'una hora és de 3,25 euros; i el de dues, de 5,30 euros. L'horari és de dimarts a diumenge, d'11 a 13 h i de 17 a 19 h.



Activitats esportives

Gimnàstica: dilluns, dimecres, divendres i diumenges, de 10.30 a 11.15 h.

Zumba: dilluns, dimecres, divendres i diumenges, de 17 a 18 h.

Aeròbic: dimarts, dijous i dissabtes, de 10.30 a 11.15 h.

Ioga/Pilates: dimarts, dijous i dissabtes, de 17 a 18 h.

D'altra banda, la regidoria de Foment de l'Esport posa a disposició dels usuaris i usuàries, en aquest mateix espai, una sèrie d'activitats esportives dirigides, des de l'1 de juliol i fins al 31 d'agost:

Finalment, i per completar les activitats familiars que els visitants podran trobar al Passeig Jaume I, durant l'estiu, PortAventura World porta els seus personatges Woody i Winnie a cantar i ballar amb tots els nens i nenes, els dilluns, dimecres i dijous, a les 20 h, a la Plaça Francesc Germà (al costat de la Font Lluminosa).