La restauració tarragonina torna a tenir més ocupació a la costa que a l'interior, com abans de la pandèmia

Es tracta d'una imatge oposada a la dels locals ubicats al litoral, com és el cas del Deliranto de Salou, al Tarragonès. En declaracions a l'ACN, el xef Pep Moreno ha remarcat que els caps de setmana els restaurants de la zona s'omplen amb reserva i sense. La previsió del sector de cara a la setmana vinent i especialment a partir de l'agost, és que les agendes dels establiments s'omplin, tant de clients nacionals com internacionals. Segons Moreno, tot i que aquesta primera arrencada de l'estiu ha estat «positiva», amb un nivell d'ocupació entorn del 70%, encara no s'ha arribat a nivells d'anys previs a la pandèmia i dependrà de les pernoctacions dels visitants.



Diferent ocupació, mateixes preocupacions

Per contra, les preocupacions envers aquesta temporada estival coincideixen tant a la platja com a la muntanya. El president de l'AEHT, Francesc Pintado, ha insistit que tot i que les previsions apunten a un estiu «històric i excel·lent», existeixen factors negatius que compliquen el negoci, com és el cas de la pujada generalitzada dels preus a causa de la inflació que afecta el conjunt del sector. Després d'un període de vacances sense restriccions sanitàries, els professionals veuen amb preocupació l'arribada de la tardor i amb ella, despeses vinculades a un nou curs escolar per a moltes famílies.



A curt termini, l'altra inquietud que tenen els restauradors té a veure amb la dificultat per aconseguir personal qualificat que vulgui treballar a l'hostaleria després de la pandèmia. Per tot plegat, molts negocis han hagut de reorganitzar les plantilles i fins i tot, els serveis que ofereixen als clients.