El Consell Municipal de la Gent Gran de Tarragona torna a l'activitat

Després de l'aturada forçada per la pandèmia, aquest divendres s'ha reunit la Comissió Executiva

Actualitzada 16/07/2022 a les 11:57

La Comissió Executiva del Consell Municipal de la Gent Gran s'ha reunit aquest divendres a l'Ajuntament de Tarragona després de l'aturada forçada per la pandèmia. Durant la reunió, s'han abordat els temes que afecten a la gent gran, s'ha decidit que es proposarà a l'assemblea (que se celebrarà al setembre) convocar eleccions per renovar l'Executiva i s'han analitzat les polítiques de l'Ajuntament de Tarragona durant aquests anys de pandèmia.

La reunió ha estat presidida per la consellera de Gent Gran de l'Ajuntament, María José López, qui s'ha mostrat molt satisfeta per poder haver realitzat la trobada «després de molt de temps» i l'ha qualificat de «primer pas per a la reactivació», alhora que ha defensat la necessitat de «comptar amb la gent gran per construir una societat més cohesionada i ambable».

L'Ajuntament de Tarragona, mitjançant el Consell Municipal de la Gent Gran, vol aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones grans de la ciutat. El Consell és l'òrgan d'assessorament municipal, per copsar la situació de la gent gran de la ciutat i està format per una cinquantena d'entitats i associacions. És també el marc ordinari de relacions entre les entitats de gent gran i l'Ajuntament.