«Volem crear sinergies amb els agents econòmics i socials del territori»

Josep Pallarès treballa per aconseguir una URV competitiva internacionalment i que afavoreixi la implicació dels estudiants en la vida universitària

Actualitzada 14/07/2022 a les 22:20

— Des de la URV es vol potenciar la formació dual. Quins aspectes positius té aquesta modalitat?

— La formació dual és un format diferent que pot destinar-se a un públic concret i a unes característiques particulars. La formació dual, estrictament, requereix que els alumnes estiguin contractats per l'empresa i que els coneixements s'adquireixen des del principi de manera compartida entre la mateixa empresa i la universitat. Fins a arribar aquí hi ha un procés que comporta tenir més relacions amb el sector. Estic segur que en alguns àmbits concrets pot ser molt positiu, tant des del punt de vista dels estudiants com des del de les empreses.

— En quins àmbits considera que es pot desenvolupar aquesta modalitat?

— Es pot desenvolupar sobretot en qualsevol àmbit científic o tecnològic, però necessitem una massa crítica d'empreses que pugui absorbir els estudiants. Per tant, el factor que limita no és tant l'àmbit d'implantació, sinó quantes empreses hi hauria disposades a formar-ne part. Si en tenim prou, la formació que tindran els graduats serà molt diferent. Tampoc és que es pugui enfocar només a un àmbit, ja que en tots es podria fer, sempre que hi hagués empreses. Un altre aspecte que ens limita és el normatiu. Ens agradaria que, a escala estatal, el marc legal afavorís aquest tipus de formació.

— Entre les actuacions per realitzar durant els 100 primers dies hi havia la d'activar el procediment de pressupostos participatius per als estudiants. Quines propostes heu recollit fins ara?

— Els pressupostos participatius ja els tenim assegurats perquè, amb la liquidació del pressupost del 2021, vam fer una reserva de 50.000 euros per poder tirar endavant aquesta actuació. Durant la campanya electoral vam recollir propostes d'entre unes 600 participacions. Al setembre els reactivarem perquè es puguin concretar les actuacions definitives. Recollirem més propostes i crearem un grup de treball perquè les prioritzi en funció del suport rebut. Després, mitjançant una votació dels alumnes, escollirem les definitives. Rebaixar el preu del pàrquing del Campus Catalunya, per exemple, és una de les més demanades. La primera estava relacionada amb elements de socialització i la segona crec que era la del pàrquing.

— El pàrquing és una de les preocupacions de la comunitat universitària, i suposo que ara més, ja que el preu pot augmentar el 2023 en funció de l'IPC.

— Hem de negociar amb la concessionària les condicions, però són negociacions difícils perquè el contracte està signat des de fa anys… És diferent quan tens un document en blanc, ja que tens marge de maniobra. Ara es tracta d'arribar a punts de compromís. Tenim la voluntat d'arribar a un acord. A més, si finalment els alumnes decideixen que aquests 50.000 euros es poden destinar al pàrquing, s'hi destinaran.

— Una altra de les actuacions per als 100 primers dies era presentar el pla de xoc per recuperar les 24 places de PDI –Personal Docent i Investigador– permanents perdudes durant els quatre darrers anys.

— El compromís era presentar a la Generalitat aquest pla de xoc durant els primers 100 dies i ja hem tingut diferents reunions informals. La visita oficial la farem al setembre amb la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, amb qui ja hem coincidit i és coneixedora de la proposta, tant de la forma com del contingut. Crec que la primera impressió ha estat positiva.

— També volia reunir-se amb tots els departaments per saber les seves necessitats. Què s'ha trobat?

— Les necessitats ja les podíem intuir arran de les reunions prèvies, però no és el mateix parlar amb un candidat que parlar amb el rector. Quan parles amb el rector, és tot més formal, quantifiques amb més precisió i el compromís té una dimensió diferent. Es tracta de posar en comú la informació que tenim i, de moment, no tenim grans sorpreses, res que no coneguéssim. Aquestes trobades són les primeres d'una sèrie de reunions periòdiques que farem amb totes les unitats, centres i departaments per establir amb cadascuna un full de ruta. L'important no és tant el que podem fer avui, que també, sinó definir l'evolució en funció de les capacitats que tinguem en l'àmbit financer.

— I quin és el full de ruta de vostè i el seu equip per al curs vinent?

— Tenim clar que totes les accions que estan al programa les volem tirar endavant. Si les condicions econòmiques mundials mantenen la previsió de 2022, pensem que totes són possibles en el període de quatre anys. Les planificarem i les anirem desenvolupant. Pretenem que l'alumnat participi en la vida universitària per fer créixer el sentiment de pertinença i de vida universitària. A nivell de PAS –Personal d'Administració i Serveis– i PDI, volem establir un full de ruta. Respecte a la carrera professional del PAS, definirem la projecció individual de cadascuna de les persones. A més, hem de ser un motor social. Ens demanen que el coneixement que generem es transmeti a la societat. Volem crear estratègies i sinergies amb tots els agents socials i econòmics.

— Les idees per a l'alumnat pretenen també retenir estudiants del territori?

— Hem d'aconseguir que la URV sigui percebuda, des de la realitat polièdrica de la societat, com un valor positiu. Sempre hi haurà el típic alumne que amb 18 anys se'n vol anar, però l'important és que la gent no hagi de marxar de manera obligatòria perquè no té un bon servei aquí. Farem prou atractiu estudiar un grau o un màster perquè la URV sigui competitiva a escala internacional.

— Respecte a les experiències internacionals i els programes d'intercanvi, a banda d'Erasmus, la URV també forma part de l'aliança Aurora. Es potenciarà la mobilitat?

— Ja s'està treballant en la continuïtat de la xarxa Aurora, ja que participar-hi en aquest tipus de projectes contribueix a la visibilitat internacional, perquè indica que estàs fent actuacions, que els estudiants poden tenir més facilitats per moure's per l'estranger i que podràs participar en més col·laboracions acadèmiques pel que fa a PDI i PAS. Es tracta de tenir el màxim d'interaccions possibles amb tota la societat.

— Veurem en els pròxims anys augmentar el nombre d'intercanvis tant d'alumnes que marxen com dels que arriben de fora?

— Sí, és molt possible. Seria la prova de què hi ha activitat i tot es desenvolupa correctament.