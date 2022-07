Un jutge investiga el Club Nàutic de Tarragona per insolvència punible

Segons els denunciants, la nova junta va encarregar un nou projecte sense informar la resta d'accionistes

Actualitzada 15/07/2022 a les 13:51

Un jutge investiga la junta del Reial Club Nàutic de Tarragona per insolvència punible, administració deslleial i delicte societari després d'una denúncia de l'Associació d'Amarristes del Port Esportiu, segons han confirmat fonts de l'entitat esportiva.El Club és el soci majoritari de Nàutic Tarragona S.A., que gestiona el port esportiu, amb el 55,6% de les accions mentre que l'associació denunciant és soci minoritari, amb el 5,5%.Nàutic Tarragona explota en concessió administrativa, que expira en el 2024, el port esportiu de Tarragona.El 2016, la junta d'aleshores va presentar un projecte que ascendia a 3,5 milions d'euros per ampliar el port esportiu amb l'objectiu de renovar la concessió dotze anys més, segons detalla aquest divendres Diari de Tarragona.No obstant això, el 2019, va entrar una nova junta que va suspendre el projecte i va encarregar-ne un de nou, per la redacció del qual va abonar 40.000 euros. En aquest cas, el cost de les obres ascendia a 4,7 milions d'euros (un 34% més).Els denunciants afirmen que aquestes decisions es van prendre sense informar la resta d'accionistes; que el Club deu 120.000 euros al Nàutic, i que l'estat dels comptes és tan precari que, segons la Llei de Societats, hauria de dissoldre's.Per la seva banda, fonts del Club lamenten que el cas hagi arribat als jutjats i confien que la instrucció aclareixi la discrepància.